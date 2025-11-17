Режим Санду обвинил кишинёвский «Русский дом» в «появлении геев в Бессарабии» – геи возмутились
Решение молдавского парламента закрыть Русский дом науки и культуры в Кишиневе, принятое в прошлый четверг, продолжают комментировать и в Молдове, и в России.
Голосование состоялось на прошлой неделе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Видимо, считают, что Пушкин способен свергнуть правительство, а ноты Чайковского подрывают основы НАТО», – иронизирует молдавский общественный деятель, активист блока «Победа» Вячеслав Жуков.
«Вечер творчества великого композитора Глинки, одно из главных произведений которого – «Иван Сусанин». Это может восприниматься как намек, что нас ведут куда-то не туда, в болота, на погибель – явная идеологическая диверсия», – вторит ему депутат-коммунист Константин Старыш.
«Вероятно, угрожали книги, там же еще работала очень опасная библиотека. Чайковский угрожал или всё же больше Гоголь и Чехов. Какое патологическое желание властей в Кишинёве самоубиться о русскую культуру!» – недоумевает в своем тгк глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Угрожал именно Пушкин. Но не свержением правительства, а распространением в Молдове запрещенного в России ЛГБТ. Ситуацию как бы разъяснил с трибуны парламента депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Михай Друцэ.
«Геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», – заявил Друцэ.
Такой вывод он сделал из единственной строчки в ироничном письме Пушкина к кишиневскому чиновнику Филиппу Вигелю: «Но, Вигель — пощади мой зад!».
«А в Молдове зачем нам культура? Мы кизяк и без Шостаковича можем лепить. Кукурузу тоже можем собирать без того, чтобы прочитать Горького или Булгакова, или Цветаеву. Зачем нам все это? Мы коров пасти и так можем, как и пасли до 19-го века.
Как говорит депутат Друцэ: русские пришли и навязали нам культурный империализм. То есть построили театр, школу, университет, библиотеки. Более того, русские привезли сюда первых геев. Я вообще в шоке был. Дядя, ты что сдурел? Вы же говорите, что вы потомки римлян. Так посмотрите, чем любил заниматься уважаемый Цезарь или Адриан», – издевается над партией власти в своем видеоблоге депутат-социалист Богдан Цырдя.
На самом деле выступление Друцэ уже вызвало протесты в молдавском ЛГБТ-сообществе, которое нынешняя власть всячески пестует, лично участвуя в регулярных гей парадах.
Друцэ, видимо, стремился достучаться не столько до европейских кураторов, сколько до простого народа, который в Молдове в целом настрое гомофобски.
Остальные депутаты от правящей партии так не прокалывались – и обвиняли «Русский дом» в шпионаже, пропаганде и диверсионной деятельности. Решение о денонсации соглашения с Россией о культурных центрах проголосовано пока только в первом чтении. Но мало кто в Молдове сомневается, что закон будет принят.
