Режим Санду объявил наглую дипломатическую войну России

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Молдова выслала сотрудника российского посольства «за действия, несоответствующие дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Решение было принято после того как молдавские власти отказали главе Татарстана Рустаму Минниханову во въезде в страну, куда он был приглашен на конгресс в Гагаузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт», — сказал пресс-секретарь молдавского МИДа Филип Кожокару.

В МИД был вызван посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Объяснить, какие действия российских дипломатов «не соответствовали статусу», ему не смогли.

«Мы высказали свое недоумение позицией, и это было озвучено нами и на встрече, когда по необъяснимым причинам был произведен запрет на въезд на территорию Молдовы лицам, приглашенным на конгресс народной дипломатии. Сегодня мы слышали разные словосочетания в адрес этой делегации, в адрес сотрудников посольства, я бы сказал, нелицеприятные. Мы просили дать разъяснения, в чем заключается неподобающее поведение сотрудников посольства. Внятного ответа мы не получили», – сказал Волошин, выйдя из МИДа через 10 минут.

МИД РФ заявил, что рассматривает действия Молдовы как недружественные по отношению к России и наносящие ущерб двусторонним отношениям. В Москве пообещали дать адекватный ответ на высылку дипломата.

Разборкам в МИДе предшествовало заседание молдавского правительства, превратившееся в антироссийский шабаш. Солировал премьер Дорин Речан.

«В понедельник, четверо граждан, некоторые из них, утверждая, что они религиозны, пытались приехать сюда, в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы на местном уровне. Граждане, временно являющиеся депутатами, приглашающие сюда тех, кто помогает убивать людей, детей и женщин в Украине, им нечего тут искать… Они не должны пререкаться с пограничниками и с властями аэропорта. Они временно являются депутатами! И это не дает им права пререкаться с гражданами Молдовы, которые находятся при исполнении», – вещал Речан.

«Мы не ассоциируемся с войной. Молдова не должна ассоциироваться с этими зверствами. Мы не позволим, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела Республики Молдова. А тем, кто зовёт в Молдову агрессоров, в том числе тем, кто обладает временным статусом депутатов, я рекомендую больше этого не делать. У них ничего не выйдет», – продолжил премьер.

После этого монолога он накинулся на башкана Гагаузии Ирину Влах, присутствовавшую на заседании правительства.

«Без обид, госпожа Влах… Вы обычно читаете мораль, но не высказались по этому поводу, кроме “окей, это наши друзья, агрессоры, они нам нравятся”», – наехал Речан.

«Не понимаю, почему вы назвали мое имя. С Татарстаном мы сотрудничаем 25 лет. За последние 8 лет этот регион и его лидер поддерживали наш регион, дали экипировку для больниц, компьютеры и музыкальные инструменты в школы. У нас были и будут хорошие отношения. У нас этот регион не ассоциируется с агрессией против нашей страны», – ответила Влах.

«Читайте международную прессу. Если у нас и дальше будет такое же сомнительное и аморальное отношение, мы не сможем развиваться как нация. Республика Молдова не принимает такие вещи, посмотрите, не заслуживает ли один из этих двоих депортации», – продолжал истерить Речан.

«Я представила данные об отношениях между нашими регионами», – попыталась урезонить его Влах.

«Получается, что убивать людей, убивать детей — не проблема, если привезти несколько компьютеров, то все будет в порядке? Это то, что вы хотите сказать?», — не унимался Речан.

Сегодня же стало известно, что в Молдову не пустили еще одного россиянина.

МИД России уже заявил, что Москва ответит на решение Кишинева. Николай Войцеховский рассказал, что хотел просить политического убежища, потому что у него в Москве «конфликт с олигархом».

«У меня забрали паспорт прямо в кишиневском аэропорту. Гонят меня обратно в Москву, не объяснив причины. Предложили подписать бумагу на иностранном языке. Мне совершенно непонятно, что там написано. У меня на руках свежий загранпаспорт. Более пяти родственников приехали меня встречать, а сегодня в аэропорту Кишинева такая вот ерунда с зоной пограничного контроля», – пожаловался Войцеховский журналистам.

Неудивительно, что история про олигарха не разжалобила пограничную полицию. Для Молдовы любой россиянин плох. Так, в январе Молдова отказала в убежище россиянину Александру Кудашеву, который пикетировал у посольства России с плакатом, оскорбляющим Владимира Путина.

В сентябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что граждане России будут проходить жесткую фильтрацию: «Необходимо выяснить, какие у них намерения, и могут ли такие люди представлять угрозу для безопасности».

Депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнюку. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей. Был наложен запрет на въезд известному политологу Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, другим ученым и журналистам. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

В 2019 году Плахотнюк бежал из страны под страхом уголовного преследования. Однако ставящая себе в заслугу его изгнание Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха. В декабре 2021 года пограничная служба Молдовы задержала и депортировала 9 российских политологов, которые направлялись в качестве наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье.