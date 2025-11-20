Режим Санду объявил о «плане реинтеграции» Приднестровья. Что за этим кроется?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдавский премьер Александр Мунтяну сообщил, что обсуждает с ЕС и США план возвращения Приднестровья под контроль Кишинева.

Подробности не приводятся. Молдавский политолог Анатолий Дирун объясняет «ПолитНавигатору», что это за сценарий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это, скорее, план не реинтеграции, а координации Запада с Кишиневом. Заявлено лишь то, что план обсуждается с ЕС и США, деталей премьер не раскрыл. Пока за столом нет Тирасполя, это не переговорный трек, а согласование позиции одной стороны с внешними партнерами. Так готовят пакет давления или стимулов: санкции, инвестпроекты, режим торговли, вопросы безопасности. Любой реальный сценарий реинтеграции имеет три уровня согласия: Кишинев – Тирасполь; Кишинев – Тирасполь – Москва; Кишинев – Тирасполь – Москва – Брюссель/Вашингтон. Поскольку сейчас выпадают Тирасполь и Москва, это не план, а политическая декларация о намерениях. Кишинев хочет показать Брюсселю, что «несет досье по Приднестровью» и готов к конструктиву до начала переговоров о вступлении в ЕС. А ЕС ожидает от Молдовы разрешения конфликта до того, как членство станет реальной повесткой. Жизнеспособность плана надо оценивать честно: как инструмент мобилизации PAS и подготовки к диалогу с Западом он работает, как инфраструктура реинтеграции – пока нет.

Президент Санду и спикер Гросу называли цену реинтеграции: полмиллиарда евро инвестиций в год. Это реально?

Речь о гигантских вливаниях в реинтеграцию шла, и это логично: Тирасполь находится в глубоком экономическом кризисе. Но дальше – арифметика: ЕС и США уже тащат на себе Украину, европейскую энергопереходную повестку, свои соцпакеты. Любое обязательство вроде «0,5 млрд в год» будет проходить через сито их внутренних политик. А там растут усталость от войн и запрос на экономию. Если деньги дадут, то в какой упаковке? Гранты ЕС с жестким контролем. Кредиты ЕБРР, ЕИБ под инфраструктуру. Частичные гарантии под частные инвестиции. Это не наличные, а проекты на 10–15 лет. Молдова сама идет в ЕС с дефицитом бюджета и заимствованиями. Часть «инвестиций в реинтеграцию» вернется в виде долговых обязательств, условий по реформам и приватизации. Реалистичная формула такова: 3–5 лет ЕС и США действительно могут выделять крупные суммы на инфраструктуру, энергетику, социальную стабилизацию Левобережья, но как часть пакета по Молдове и с жесткой политической надстройкой. Реинтеграция станет экономическим и ценностно-политическим проектом: деньги взамен на глубокое встраивание и отказ от альтернативных (российских) опций.

Приднестровье – в зоне интересов России. Как может отреагировать Москва на возможное внедрение плана реинтеграции?