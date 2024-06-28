Режим Санду охмуряет нацменьшинства Молдовы перспективами евроинтеграции

Алексей Логофет.  
28.06.2024 15:57
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика


Национальные меньшинства Молдовы якобы более всего выиграют от процесса евроинтеграции. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ, комментируя низкую поддержку евроинтеграции Молдовы среди этнических меньшинств.

«Я продолжаю совершать визиты в Бельцы, Комрат, Тараклию. Мы беседуем с нашими соотечественниками и объясняем им, что на самом деле национальные меньшинства могут больше всего выиграть от процесса европейской интеграции. Европейский Союз защищает и финансирует множество меньшинств и этнических групп, а лозунгом ЕС является «Единство в многообразии». Я ожидаю, что меньшинства станут поборниками европейской интеграции и будут продвигать это желаемое с максимальной страстью», – сказал Даниэль Водэ.

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Национальные меньшинства Молдовы якобы более всего выиграют от процесса евроинтеграции. Об этом заявил пресс-секретарь...

По словам представителя правительства, от этого якобы выиграют и жители Приднестровья, что пойдет на пользу экспорту товаров с левобережья Днестра в ЕС.


О том, какие «благостные» последствия готовит евроинтеграция национальным меньшинствам, мы можем судить на примере Прибалтики: институт «неграждан», полная ликвидация сферы применения русского языка, принудительная ликвидация русских школ, репрессии в отношении лидеров нацменьшинств, а теперь ещё и принудительная аттестация на знание государственных языков – и всё при полном равнодушии и даже одобрении чиновников Евросоюза.

Отметим, что в Молдове 54,5% готовы поддержать вступление страны, при этом 30,5% выступают против, а вот среди национальных меньшинств ситуация иная: только 24,6% выступают за евроинтеграцию, в то время как 56,3% – против евроинтеграции.

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