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Вслед за визитом в Кишинёв госсекретаря США Энтони Блинкена парламент Молдовы принял поправку к законодательству, согласно которому территория Республиканского стадиона будет продана американскому посольству не по рыночной, а по договорной цене, то есть практически даром.

Налоги, в свою очередь, будут рассчитаны из кадастровой стоимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, ради того, чтобы в центре Кишинёва возник огромный комплекс посольства США, было сделано исключение из молдавского законодательства, принятого по настоянию самих западных советников Майи Санду.

В Молдове сделки с недвижимостью по кадастровой стоимости запрещены. Для проведения сделки сначала необходимо сделать оценку рыночной стоимости, затем получить соответствующий акт и уже с ним идти к нотариусу для оформления сделки. На такой процедуре настаивают зарубежные консультанты в целях борьбы с отмыванием денег.

Однако для посольства США было сделано исключение. Рекомендации западных советников, которые заставили власти Молдовы запретить сделки по кадастровой стоимости, на Вашингтон не распространяются.

По словам депутата парламента Молдовы Богдана Цырди, на территории Республиканского стадиона США планируют выстроить крупнейший в Восточной Европе разведывательно-логистический центр.