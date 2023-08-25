Режим Санду отказался выставлять почётный караул к памятнику освободителям Молдовы от фашистов

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Для большинства граждан Молдовы 24 августа – день победоносного завершения Ясско-Кишиневской операции и освобождения республики от фашистской оккупации – праздник.

Тем не менее, уже второй год министерство обороны РМ ни в этот день, ни в День Победы 9 Мая, не предоставляет почётный караул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На это обратил внимание экс-президент Республики Молдова, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон в честь торжественной церемонии на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм».

По его словам, ответственность за такое неуважение к памяти павших несёт президент Майя Санду, являющаяся верховным главнокомандующим вооружённых сил Молдовы.

При этом бывший глава государства отметил, что на мероприятиях в честь румынских солдат, воевавших в составе армии нацистского преступника Иона Антонеску, почётный караул присутствует обязательно.

«Это и есть ответ на вопрос, кем считает себя нынешнее руководство Молдовы — побеждёнными. Мы же считаем и всегда будем считать себя победителями в Великой Отечественной войне», – заявил Игорь Додон.

В прежние времена почётный караул министерства обороны участвовал в торжественных церемониях 9 Мая и 24 августа (в день завершения Ясско-Кишиневской операции) на Мемориале воинской славы и на мемориальном комплексе “Шерпенский плацдарм”.

В этом году в почётный караул встали участники Поискового движения Молдовы – кавалеры государственных и ведомственных наград, в том числе иностранных, участники региональных и международных экспедиций в России, Украине, Польше.