Режим Санду полностью провалил реформу юстиции, – бывший генпрокурор Молдовы

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Псевдореформы, продвигаемые режимом президента Майи Санду в Молдове, не имеют ничего общего с антикоррупционной борьбой и очищением судебной системы. Об этом в эфире программы Moldova LIVE на канале Exclusive TV заявил незаконно отстранённый генпрокурор страны, кандидат в президенты Республики Молдова Александр Стояногло, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это полный провал, приведший к анархии в системе. Всё, что делалось, имело единственную цель: подчинение прокуратуры и правосудия политике. Нам не нужны «революции», нам нужно, чтобы прокуратура и судебная власть функционировали согласно закону и Конституции», – заявил генпрокурор.

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По его словам, все проблемы возникают из-за их подчинения этих органов политическим интересам правящей власти.

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«Если исключить участие политики, эти структуры станут функциональными. Кроме того, органы самоуправления судей и прокуроров также были политизированы, что облегчило контроль над системами», – заключил Александр Стояногло.

Отметим, что Стояногло, выигравший конкурс на должность генпрокурора, является одним из пострадавших от правового беспредела режима Санду. По его словам, президент Молдовы Санду оказывала на него давление с целью возбуждения политически мотивированных уголовных дел на бывшее руководство Молдовы и лидеров молдавской оппозиции. Арест Стояногло и его снятие с должности последовали после пресс-конференции, на которой генпрокурор обвинил бывшего главу антикоррупционной прокуратуры РМ Виорела Мораря в передаче информации внутреннего характера главе миссии ЕС в Молдове Петеру Михалко, и придал огласке их разговор.

В феврале 2024 года суд первой инстанции оправдал Александра Стояногло по делу о превышении властных полномочий. Бывшему генпрокурору были предъявлены обвинения еще по трем статьям: пассивная коррупция, активная коррупция и ложные заявления. Ни по одной из них он не признает себя виновным.

Стояногло намеревался ответить Майе Санду на обвинения в свой адрес во время президенстских теледебатов, которые должны были состояться 8 октября на телеканале Moldova1, однако президентка не явилась на дебаты. В результате экс-генпрокурор покинул студию канала, обвинив Санду в неуважении к гражданам собственной страны.