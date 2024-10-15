Режим Санду попользовал антироссийских музыкантов для поднятия градуса русофобии

Алексей Логофет.  
15.10.2024 16:42
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Культура, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Президент Майя Санду встретилась с представителями антироссийского шоу-бизнеса – латвийской певицей Лаймой Вайкуле и бывшей российской группой «Би-2», которые выступили в День города Кишинева 14 октября на центральной площади столицы.

Композитор и автор песен группы «Би-2» Александр Уман (по кличке Шура Би-2) поблагодарил Санду за то, что предоставила гражданство нескольким членам коллектива группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Майя Санду встретилась с представителями антироссийского шоу-бизнеса – латвийской певицей Лаймой Вайкуле и...

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Во время встречи с Санду «Шура Би-2» растёкся в похвалах в адрес молдавской президентки за то, что она предоставила гражданство Молдовы членам коллектива группы гитаристу Максиму Андрющенко («Лакмус») и менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также членам их семей.

«Мы свободолюбивые люди, и мы рады помочь тем, кто верит в демократию, кто верит в мир. Спасибо, что вы приехали сегодня и за то, что поддерживаете нас», — вещала Санду.

«Шура Би-2» сказал при этом, что «у нас теперь часть коллектива — граждане Молдовы, поэтому будем видеться очень часто».

Ранее, в мае 2023 года минюст России признал лидера группы «Би-2» Игоря Бортника иностранным агентом. После начала специальной военной операции музыкант отметился целым рядом антироссийских заявлений, а затем неоднократно говорил, что «не вернётся в Россию».

В Молдове монополистом по организации концертов российских и зарубежных звёзд является Артур Сухих, владелец компании Suhih Production. Он является другом бывшего идеолога Партии коммунистов и бывшего советника президента Молдовы Марка Ткачука, ныне лидера оппозиционной непарламентской партии «Гражданский конгресс». Сухих баллотировался в парламент Молдовы в 2021 году по спискам «ГК», но партия не преодолела электоральный барьер.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, Артур Сухих перешёл на антироссийские позиции. В Молдову больше не приглашаются российские артисты, поддержавшие СВО или высказавшие лояльность по отношению к президенту Владимиру Путину, такие как Александр Розенбаум и Григорий Лепс. Зато Артур Сухих активно приглашает в Молдову представителей русофобского шоу-бизнеса – Максима Галкина, Валерия Меладзе, Андрея Данилко и т.д.

Антироссийские лабухи и певички – единственный оставшийся способ поднять градус русофобии среди русскоязычной публики в Молдове.

 

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