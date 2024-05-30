Режим Санду постепенно ликвидирует Гагаузскую автономию

Дмитрий Кайнаржи.  
30.05.2024 21:59
  (Мск) , Комрат
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал


Депутат парламента Александр Суходольский предложил снять с повестки дня заседания парламента законопроект, предусматривающий фактическую ликвидацию судебных органов в Гагаузской автономии.

По его мнению, эта инициатива преследует цель фактической отмены закона 1994 года о статусе Гагаузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат парламента Александр Суходольский предложил снять с повестки дня заседания парламента законопроект, предусматривающий фактическую...

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«В нашем регионе все прекрасно понимают, для чего режим продавливает этот законопроект – одно за другим исчезают государственные органы и учреждения, действующие в Гагаузии. Таким образом, автономия лишается своих политико-административных преференций, ставших основой для создания Гагаузии в 1994 году. Тот мудрый консенсус, который был достигнут нашими предшественниками, рушится на глазах.

Гагаузия должна существовать в том формате, о котором Кишинёв и Комрат договорились тридцать лет назад, приняв максимально мудрое решение, которое только было возможно ради разрешения конфликта мирным путём», – отметил парламентарий от Гагаузии.

Парламентское большинство предсказуемо отвергло инициативу, что, по мнению Суходольского, в очередной раз демонстрирует, что для Гагаузии действующий режим – враг номер один.

«Нам не страшно противостоять несправедливому компрадорскому режиму. Более того, мы настроены на самое стойкое и непреклонное противостояние. И пусть в PAS сто раз подумают, прежде чем выдвигать какие-либо инициативы в отношении Гагаузии», – написал Александр Суходольский в своём телеграм-канале.

Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул, в нарушение действующего регламента, не была допущена на заседание Регионального совета по развитию Гагаузии в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы. Зато там присутствовали мэры всех трёх райцентров Гагаузии, что характеризует стратегию кишинёвских властей – фактическое расчленение Гагаузии и работа непосредственно с мэрами населённых пунктов, через голову руководства автономии.

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