Режим Санду принуждает университеты подключать студентов к пропаганде евроинтеграции

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Экс-премьер-министр Молдовы Влад Филат, критикующий Майю Санду, опубликовал письмо, которое министерство образования рассылает крупным вузам страны с просьбой привлечь студентов к продвижению голосования на референдуме за евроинтеграцию. Министерство образования не стало опровергать подлинность письма.

Об этом сообщает newsmaker.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Филат опубликовал в соцсети письмо с пометкой «конфиденциально», в котором минобразования, возглавляемое бывшим сотрудником фонда Сороса Даном Перчуном, настойчиво просит вузы задействовать студентов в продвижении референдума в поддержку евроинтеграции, который пройдет 20 октября в один день с президентскими выборами.

«Просим поддержки в продвижении инициативы „Послы за референдум“. Это аполитичная инициатива поддержки проведения референдума путём привлечения молодежи в продвижение европейских ценностей и евроинтеграции в учебных заведениях, в которых они учатся, а также в их близком кругу», — говорится в письме.

В письме просят предоставить группе, занимающейся организацией инициативы, доступ в вузы, дабы привлечь студентов к пропаганде евроинтеграции. Письмо было направлено в крупные государственные и частные вузы Кишинева, Комрата, Тараклии, а также в академию МВД.

В министерстве образования в ответ на запрос newsmaker.md не стали опровергать подлинность письма.

«Мы призываем всех участников образовательной системы активно участвовать в продвижении референдума и европейской интеграции. Интеграция в ЕС является единственным возможным геополитическим вариантом, гарантирующим мир, безопасность и процветание для граждан Молдовы», — ответили в министерстве.

Ранее Майя Санду заявила о создании «активной сети молодых людей, которые будут продвигать евроинтеграцию и участие в референдуме» 20 октября. Президент призвала молодых людей, которые хотят стать «послами евроинтеграции», регистрироваться на специально созданной для этого платформе.

«Будь частью сообщества молодых людей, которые активно принимают участие в социально-политической жизни страны и проводят информационные кампании во всех районах страны», — сказала Санду.

Таким образом, власти Молдовы используют все возможные рычаги для пропаганды евроинтеграции, включая образовательную систему. Отметим, что опорными точками пропаганды станут университеты в Комрате и Тараклии – то есть в регионах на юге Молдовы, где наиболее сильны евроскептические настроения.