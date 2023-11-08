Режим Санду продолжает снимать неугодных кандидатов перед вторым туром местных выборов

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Независимый кандидат Арина Коршикова, поддержанная Иланом Шором в качестве резервного кандидата на пост мэра города Бельцы, занявшая второе место с 21,52% голосов и вышедшая во второй тур, была снята с избирательной гонки решением окружного избирательного совета.

Сотни собравшихся сторонников Илана Шора, собравшиеся у здания мэрии, где шло заседание избирательного совета, скандировали: «Позор!» и «Долой мафию!».

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Во втором туре, таким образом, померяются силами журналист Александр Петков, представляющий проект «Наша партия» бывшего мэра города Ренато Усатого, и представитель Партии социалистов Максим Морошан, выпускник двух московских вузов и лидер общественного движения «Я бельчанин».

Александр Петков активно критикует деятельность «Газпрома» и его дочернего предприятия «Молдова-газ». После 24 февраля 2022 года он занял проукраинскую позицию и назвал «предательством Украины» перезаключение контракта между «Газпромом» и правительством Молдовы.

Кроме того, он обвиняет правительство Молдовы в «финансировании сепаратистского режима в Приднестровье путем его снабжения бесплатным газом».