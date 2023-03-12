Режим Санду срывал митинги оппозиции в Молдове, объявив их участников «агентами России»

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Очередной антиправительственный митинг прошел сегодня в Кишиневе. Молдавские власти готовились к мероприятию даже больше, чем организаторы.

Во-первых, накануне в столице и северных районах страны прошли обыски по делу «о подготовке массовых беспорядков». Как сообщила полиция, было изъято «в общей сложности $11000 и €400». Судя по всему, под раздачу попали структуры партии «Шор», которая и проводила сегодняшний митинг. Однако власти напустили тумана, указав, что изъяли еще и «наручники, вещества со специфическим запахом марихуаны, проекты документов, средства связи и носители информации». А также туманно сообщили, что среди лиц, у которых проводились обыски, есть те, кто недавно принимал участие в беспорядках в Турции.

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Во-вторых, полиция продемонстрировала видео, на котором какие-то мужчины матом обсуждают сценарий митинга, и записи телефонных разговоров на русском языке тоже о митингах. Также было сообщено, что в аэропорту был задержан боец ЧВК «Вагнер». Фото обнаженного мужчины с обильными татуировками прилагались.

В завершении этого выброса компромата глава Национальной полиции Виорел Чернэуцяну заявил журналистам, что спецслужбы РФ намерены дестабилизировать ситуацию в Молдове в ходе митинга. Эту информацию якобы добыл агент полиции, внедрившийся в группу организаторов митинга.

Однако народ эти доводы не убедили, он собрался на протест. На всех дорогах Молдовы были выставлены полицейские пикеты. Они останавливали автобусы с пенсионерами, движущимися «на дестабилизацию» в столицу и переписывали всех пассажиров. В итоге в одних районах трассы перегораживали возмущенные протестующие, а в других – сама полиция, если люди из остановленных автобусов пытались выстроиться в колонны и отправиться на Кишинев пешком.

Произошли первые стычки, в которых пострадали женщина и мужчина. Их увезли на «скорых».

В Гагаузии в авантюру с автобусами даже не стали ввязываться, а провели отдельный антиправительственный митинг в своей столице Комрате.

Несмотря на усилия властей, несколько тысяч в Кишиневе все-таки собралось. Люди двинулись к центральной площади. «Нет войне в Молдове» – гласил на двух языках главный транспарант в начале колоны.

Также протестующие несли иконы, свои платежки за коммунальные услуги и плакаты с цитатами чиновников США и ЕС о праве на мирные митинги.

На подходе к площади шествие встретил двойной кордон полицейского спецназа и автобусы, перегородившие улицы. Первый кордон люди относительно легко прорвали, на втором начались стычки и задержания. Досталось даже одному из лидеров партии «Шор» Марине Таубер. Ее ударил лично глава полиции Чернэуцяну.

Митинг в итоге провели прямо перед полицейскими. Была принята резолюция с требованием к власти аннулировать все начисления за коммуналку за зимние месяцы в течение 24 часов.

Все это время за полицейским кордоном беспрепятственно стоял небольшой пикет противников «дестабилизации».

По оценкам журналистов сегодня по всей Молдове на протестные акции вышли около 70 тысяч человек, но до Кишинева добралось в 20 раз меньше.

Прозападные власти в едином порыве принялись клеймить позором недовольных граждан.

«Все, кто участвует в этих акциях протестах, направленных против государства, – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все те, кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности», – заявил спикер молдавского парламента Игорь Гроссу.

«Должно быть понятно, что произошедшее сегодня в центре столицы – это не протест. Нужно сказать открыто, что это была неудачная попытка России дестабилизировать ситуацию в Молдове», – высказался генсек аппарата молдавского президента Андрей Спыну.

Жестче всех выступила министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко.

«МВД не позволит преступникам и предателям скрывать насилие под прикрытием права на протест. Глас народа не означает насилие и предательство страны! Тех, кто под любым предлогом нарушает закон, ждет ответ перед следственными органами. Предателей нашей страны я предупреждаю, что они скоро предстанут перед судом, независимо от того, сколько денег и помощи они получают для разрушения нашей страны. Измена стране – это самое гнусное проявление человека», – ударилась в истерику Ревенко.