Режим Санду ставит памятники румынским нацистам на костях их жертв

27.10.2021 19:47 (Мск), Москва, Елена Острякова

Памятник солдатам союзной Гитлеру румынской армии, убитым в 1941 году при вторжении в СССР, открыли сегодня в молдавском селе София.

На церемонии присутствовали посол Румынии Даниэл Ионицэ и глава молдавского минобороны Анатолий Носатый. Военные Молдовы дали салют.

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«Это уже второй проект, реализованный Национальным офисом культа героев Румынии и Агентства военной науки и памяти Республики Молдова по увековечению памяти погибших военнослужащих. Самое любопытное, что в День румынской армии у нас не вспоминают тех румын, которые погибли в боях против венгерских и немецких фашистов в 1944-1945 годах, в честь чего, собственно, учреждена памятная дата. Намеренно, из года в год, героизируют тех, кто многократно превосходящими силами, совместно с Вермахтом, пришел на молдавскую, украинскую, российскую землю, пришел жечь, грабить и уничтожать», – написал в своем телеграм-канале руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Еще один памятник в честь победы русских и румынских войск над австрийской армией в годы Первой мировой войны – родник генерала Пиона Джорджеску – открыли недавно в Кишиневе также с воинскими почестями. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на одной из мемориальных плит этого восстановленного с нуля памятника значится: «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины советскими войсками».

Надпись в память о гитлеровцах стала шоком даже для скульптора Вячеслава Жиглицкого, который отвечал за художественную работу на этом памятнике.

В эти же дни поисковики в городе Бельцы нашли братскую могилу жертв румыно-немецкой фашистской оккупации Молдавии.

«Освободителям» 1941 года посвящается. У нас вообще не принято говорить о гибели населения в военное время. Потому установка памятников нацистским войскам не воспринимается как из ряда вон выходящее. “Тоже люди”. Ну вот, свежая находка в Бельцах, захоронения военных лет. Очки, брошь да один ботинок, по которым невозможно идентифицировать убитых. Безымянные сотни тысяч против именных памятников “героям” Антонеску. Совсем умом тронулись наши власти», – прокомментировала находку тележурналист Елена Пахомова-Левицкая.