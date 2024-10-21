Режим Санду сумел фальсификациями переиграть проваленный референдум

По итогам референдума в Молдове за изменения в Конституцию с целью вступления в ЕС выступили 50,16% проголосовавших, а против – 49,85%, хотя еще после обработки 90% голосов картина была существенно иная.

При этом выбрать президента в первом туре не удалось – действующая глава государства Майя Санду 42,07% голосов, а ее главный конкурент Александр Стояногло – 26,27%. ЦИК страны уже назначил второй тур выборов на 3 ноября.

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Обратим внимание, что за несколько часов до окончания подсчета резко увеличилось количество сторонников евроинтеграции – на вчерашний вечер их было всего 44,9%. Как отметил в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Владимир Корнилов, это может свидетельствовать о фальсификации итогов.

«Тот факт, как действительно мы наблюдали с утра, вдруг резкий рост голосов, количество голосов, отданных за евроинтеграцию, действительно наталкивает на подозрительные эмоции. Я понимаю прекрасно, что если бы мы наблюдали противоположную картину, если бы, скажем, лидировали сейчас европейцы, условно говоря, вот таким образом, вдруг резко закидали в конце, противники евроинтеграции, уже весь западный мир вопил бы, орал бы о жутких махинациях, о том, что такой резкий прирост невозможен. Но здесь все, понятно, Запад устроят даже откровенно подтасованные результаты. Я допускаю, что действительно в Молдавии будет масса вопросов по поводу вот этих нескольких утренних часов подсчета голосов. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут заданы не только на страницах СМИ», – сказал Корнилов.

Эксперт предполагает, что второй тур выборов будет проходить в жесткой обстановке:

«Ну, в принципе, лидерство Санду тут предполагалось, она действительно лидировала по опросам. И тут, согласитесь, у нас меньше вопросов по поводу сомнений в том, что она действительно заняла первое место. Ну а во втором туре будет, конечно, очень жесткая борьба, и я вполне допускаю, что в конечном итоге по-европейски, так сказать, а-ля демократические силы будут использовать те же технологии, которые они использовали на подсчете голосов на референдуме», – не исключает наш собеседник.

Интересно, что 62,56% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдовы в Евросоюз, но поддержали в то же время 37,44%. Это, по мнению Корнилова, создает почву для провокаций прозападных сил.

«Для Приднестровья, конечно, сейчас очень тревожные времена, и в принципе последние два с лишним года тревожно. Я считаю, что Россия должна приложить, конечно, максимум дипломатических усилий для того, чтобы избежать там серьезных провокаций, в первую очередь, со стороны восточной. Но, конечно, предупреждать и тех, кто окажется в Кишиневе после этих выборов в кресле», – добавил политолог.