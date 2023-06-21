Режим Санду устроил фейковую «антиукраинскую» акцию в Кишиневе

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Молдавские фермеры, две предыдущие недели протестовавшие против льгот для Украины вдоль основных трасс, 20 июня двинули свои трактора на Кишинев. Колонны сельхозтехники заходили в столицу тремя колоннами с разных сторон, чтобы съехаться на площади Великого национального собрания. Там фермеры собирались припарковать свои трактора напротив здания правительства. Они пытались перекрыть бульвар Штефан чел Маре, но полицейские этому помешали. Тогда аграрии принялись жать на клаксоны и устроили настоящую какофонию.

Однако при всей живости и массовости протеста что-то в нем было не так. Лидер организации «Сила фермеров» Александр Слусарь озвучил требования.

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«Те же пять требований, главное – выделение компенсаций. Аграрии – в критическом состоянии», – сказал Слусарь.

В самом начале главным требованием было прекращение транзита украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Молдова осталась для этих товаров едва ли не единственным «окном» в Западную Европу», потому что Польша, Румыния, Венгрия и Словакия украинский импорт запретили.

Молдова тоже собиралась присоединиться, но из Киева Кишиневу пригрозили перекрыть весь молдавский импорт, и после этого президент Майя Санду заявила, что перекрывать путь украинского зерна нельзя, поскольку «Украина нас защищает». В итоге цены на зерно упали вполовину ниже себестоимости. Местные производители говорят о не менее 112 млн долларов убытков.

Однако при этом Слусарь вопрос украинского транзита почему-то решил не поднимать. А когда к протестующим, наконец, вышел премьер-министр Дорин Речан, лидер «Силы фермеров» пожал ему руку, как старому другу.

Речан рассказал, что компенсации фермерам, оказывается, уже выплачены, а в перспективе им заплатят еще. Премьер говорил долго, и фермеры его почему-то не перебивали, как это принято на протестах, а просто отходили с жары в ближайший скверик. Там их сгоняла с газонов полиция.

Наблюдатели считают, что «день тракториста» был обычной пиар-акцией, чтобы создать нужный фон для визита молдавского министра сельского хозяйства Владимира Боли в Брюссель для выпрашивания денег. Слусарю за это якобы пообещали депутатский мандат в мунсовете Кишинева от партии власти.

«Если вожаки трактористов не полные идиоты, они оставят тракторы хотя бы на пару дней на ПВНС. А то палят хату не по-детски», – иронично написал в своем тг-канале оппозиционный депутат Богдан Цырдя.