Режим Санду вынашивает планы полномасштабного ввода румынских войск в Молдову

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Новости Украины

Власти Молдовы должны начать переговоры с Румынией о вводе войск соседней страны на свою территорию.

Такое мнение на сайте Regional Trends Analitics высказывает молдавский политолог Сергей Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит приступить к проработке эффективного сценария обеспечения безопасности республики, в том числе учитывающего оказание прямой военной помощи соседней Румынией. Очевидно, что для оперативной развёртки румынского военного контингента должна быть соответствующая договорная база о дополнительном снабжении или общем оборонном пространстве и совместном реагировании на внешние угрозы. Ничего не мешает расширить профиль такого рода сотрудничества и приступить к совместному с румынскими коллегами мониторингу молдо-украинской границы, а также на соприкосновении с зоной безопасности приднестровского конфликта», – пишет Чебан.

Опасность для Молдовы, полагает он, может усилиться в случае провала переговоров России и Запада по безопасности.

«Россия вполне может решиться на ассиметричные действия, и, к примеру, полностью отрезать Украину от моря. Гибридные действия вполне могут быть применены и в отношении нашего государства, учитывая, в том числе и фактор неурегулированности приднестровского конфликта. Возможности нашей страны справиться с подобными рисками собственными силами практически равны нулю. Поэтому, когда будут нарушены все правила и запущены процессы силового контроля над территориями, станут оправданными любые неординарные решения. Поэтому нашему руководству действительно необходимо начать искать запасные варианты, чтобы обеспечить безопасность Молдовы и выставить надёжный заслон против продвижения «зелёных человечков» вглубь территории до Прута», – пишет Чебан.

В конце прошлого года с аналогичным предложением выступил бывший посол Молдовы в Румынии Михай Грибинча. Он не скрывал, что в случае ввода войск произойдет слияние двух государств.

«Лучшим решением было бы то, что когда Россия начнет атаку на Украину, румынские войска (по приглашению правительства или президента М. Санду) будут двигаться и возьмут под защиту территорию бывшей Бессарабии. Таким образом, произойдет возвращение на границу на Днестре, существовавшее до 1940 года и измененное силой СССР. Нет никакой гарантии, что «Орда Путина» остановится на восточной границе Молдовы и не продвинется до Прута», — написал Грибинча в своем «фейсбуке».

Это безрассудное предложение вызвало резкую отповедь от бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

«Это означает захват независимого государства Молдова. Такие заявления не появляются случайно, возможно, есть указания. Мы видим, что НАТО демонстрирует мускулы в Румынии, видим, что происходит в Украине. В такой ситуации мы не должны идти на поводу у кого-то. Когда сильные борются, мы не должны вмешиваться. К сожалению, кажется, что нынешнее руководство идёт по другому пути, хочет быть на стороне Запада в борьбе с Россией. Это приведёт к большим потерям для Молдовы», – сказал Додон в интервью NTV Moldova.

Он спрогнозировал выход из состава Молдовы Гагаузии и северных районов в случае реализации подобного сценария.

За идеей ввода румынских войск очевидно стоят планы НАТО по дальнейшему расширению. В 2020 году Американский центр анализа европейской политики подготовил доклад «Один фланг, одна угроза, одно присутствие. Стратегия для восточного фланга НАТО». Он предусматривал размещение части инфраструктуры румынских баз Альянса на территории Молдовы.

Так, планировалось, что многонациональная дивизия «Юго-Восток» из Бухареста будет передислоцирована в Бельцы. Планы американцев охватывали даже Приднестровье. Они предлагали создать базу для беспилотников в Тирасполе, поскольку, дроны, базирующиеся в Румынии, не достают до целей на Украине и в Крыму.

Примерно в это же время министр обороны Молдовы Александр Пынзарь провел встречу с послом Польши в Республике Молдова Бартломеем Зданюком. Стороны договорились, что полигон в Бульбоках недалеко от зоны безопасности (между Молдовой и Приднестровьем) станет местом для развертывания американского бронетанкового батальона.

А в этом году аэропорт Кишинева принял несколько американских грузовых самолетов, которые доставили какие-то вооружения. Их номенклатура не разглашалась.

10 декабря министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провёл телефонный разговор с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ. Было отмечено, что нейтральный статус Молдовы «не означает изоляцию и игнорирование национальных интересов».

По итогам переговоров России с НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что потребовал вывести российские войска из Молдовы, Грузии и Украины.

«Эти силы находятся там без согласия властей этих стран. Их туда не приглашали и им там не рады. Союзники по НАТО в ходе сегодняшней встречи призвали Россию вывести войска и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, Украины и Молдовы», – сказал Столтенберг.

По информации израильского венного эксперта Якова Кедми, Россия на переговорах, в свою очередь, потребовала от НАТО убрать военные базы из Румынии.

«Если в результате переговоров или действий России, американские военные базы покинут Румынию, это ослабит румынские власти, которые убеждали народ, что наличие американских войск усиливают это государство. Если американцы уйдут из Румынии, особенно, если они уйдут с позором в результате силовых действий России – это ослабит прорумынские настроения вокруг Румынии, включая Молдову. Больше чем об Украине Россия говорила о том, чтоб эти базы убрались из Румынии», – сказал Кедми в интервью Sputnik Молдова.