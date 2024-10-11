Режим Санду закрывает школы и бросает деньги на помпезные мероприятия

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Власти Молдовы должны пересмотреть экономические приоритеты и инвестировать средства в те сферы, которые действительно важны для общества.

Об этом в эфире программы Moldova LIVE на телеканале Exclusiv TV заявил бывший генеральный прокурор Молдовы, кандидат в президенты РМ Александр Стояногло, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал про возмутительный случай: в Сынжерейском районе закрыли 5 школ, потому что на их содержание не нашли 5 миллионов леев (20 млн. рублей), в то время как на празднование Дня независимости потратили 10 миллионов (50 млн. рублей).

«Считаю, что все действия руководства страны должны быть направлены на изменение демографической ситуации, прекращение оттока и увеличение численности населения Республики Молдова. Без людей развитие государства невозможно, а приоритет нужно отдавать тем инвестициям, которые непосредственно служат интересам граждан», – заявил Стояногло.

Говоря о помощи со стороны ЕС в размере 1,8 млрд. евро, из которых 1,4 млрд. – это заём, кандидат в президенты выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в расходовании этих фондов, а также момент, выбранный для объявления об этой помощи, что может быть расценено как иностранное вмешательство в предвыборный процесс в интересах действующего президента РМ Майи Санду.

«Ведь не секрет, что об этом сообщается в разгар избирательной кампании, что воспринимается как поддержка определённого кандидата. Подобные жесты, которые напрямую влияют на электоральное соревнование, были бы недопустимы в странах ЕС, где неподкупность избирательного процесса является первостепенной», – заключил Александр Стояногло.