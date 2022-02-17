«Режим тишины разорван в клочья»: ВСУ открыли огонь по всем направлениям

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Новости Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь сразу по пяти населённым пунктам ЛНР. Также под огнём ВСУ оказалась территория ДНР.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и официальные источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по информации Представительства ЛНР в СЦКК и переговорном процессе, с 5:30 утра ВСУ открыли огонь на пяти направлениях. Каратели применяли миномёты калибра 82 и 120 мм, СПГ, АГС и крупнокалиберные пулемёты. Наблюдатели зафиксировали около сотни «прилётов» боеприпасов различных калибров. Информацию подтвердили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко отметил на карте направления ударов украинских военных преступников.

«На карте звёздочками обозначены районы сегодняшних ударов ВФУ. Огонь велся на Дебальцевском, Попаснянском, Славяносербском и Луганском направлении. Позиции НМ ЛНР подверглись обстрелу практически одновременно. Таких случайностей не бывает – это четко скоординированные действия», – написал Марочко в своём телеграм-канале.

Также ВСУ открыли огонь на Юге ДНР. Согласно экстренному заявлению Управления Народной милиции республики, противник использовал стрелковое оружие, гранатомёты и тяжёлые миномёты, выпустив около полусотни снарядов.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», – заявили в пресс-службе НМ ДНР.

На данный момент информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры республик Донбасса уточняется.

«Режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья», – комментирует в своём блоге советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.