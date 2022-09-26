Режим Зеленского и ВСУ действуют по заветам Корчинского – Витязева

26.09.2022  02:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Новороссия, Россия, Украина
Новости Украины

Киевскому режиму и ВСУ плевать на людей по другую сторону фронта – значение имеют только территории.

Об этом в эфире «Вольная улица» поделилась журналист из Одессы Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому режиму и ВСУ плевать на людей по другую сторону фронта – значение имеют...

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«Нами освобожденные территории для них (официального Киева – ред.) уже отрезанный ломоть. Они, абсолютно не стесняясь, говорят о том, что «Да, это – территории. Мы вернем наши территории», но не «Мы вернем наших людей». Что и происходит: прилёты, обстрелы, попытки диверсий.

В этой ситуации даже самые сомневающиеся и колеблющиеся должны сделать выводы о том, что для Украины они – расходный материал, сопутствующие потери. Все реже звучат заявления о том, как Зеленский любил говорить о том, что «Да, там – наши люди, мы их любим. Лучи добра!». Сейчас все это практически не звучит, говорится только о территориях.

В 1991 г. Корчинский говорил про Крым: «Крым будет украинским или безлюдным». Сейчас эта мантра применяется по отношению ко всем – к Донбассу, Херсону, Запорожью и остальным территориям, которые будут нами освобождены.

Украина прекрасно понимает, что она, во-первых, не умеет за людей бороться и никогда этого не делала. Ей достались территории, населенные людьми, и не могу вспомнить период, когда Украина действительно позаботилась о людях», – констатировала журналистка.

В качестве примера Витязева сопоставила пребывающую в упадке инфраструктуру в населенных пунктах при киевской диктатуре и районы Мариуполя, где Россия начала восстановительные работы.

«Когда наши заходят в освобожденные населенные пункты – посмотрите, что там происходит. «Привет, 70-е!» – в лучшем случае. При этом, нужно учесть, что Украина все эти восемь лет тянула с Запада деньги для создания картинки, чтобы «Донбасс и Крым увидели и захотели вернуться».

Заходят, и оно видно, даже где были бои, прилеты, но видно и общую инфраструктуру: дома не ремонтировались десятилетиями, убогие детские площадки, детские сады, которые давно не знали ни ремонта, ни модернизации.

В подъездах – «Привет из 90-х!» с вкрученными самими людьми лампочками и торчащими проводами. Но деньги они получали и осваивали, а люди продолжали жить в этом всем упадничестве.

Теперь приходит Россия. Яркий пример – Мариуполь, который реально в руинах. Посмотрите, какими стахановскими темпами сейчас все отстраивается. Это будет не просто «потемкинская деревня» или «Чернобыль», как любят рассказывать на Украине, а реально все строится по новым технологиям. Все это будет действительно классное. Для людей и для жизни», – аргументировала журналистка.

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