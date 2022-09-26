Режим Зеленского и ВСУ действуют по заветам Корчинского – Витязева

Киевскому режиму и ВСУ плевать на людей по другую сторону фронта – значение имеют только территории.

Об этом в эфире «Вольная улица» поделилась журналист из Одессы Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами освобожденные территории для них (официального Киева – ред.) уже отрезанный ломоть. Они, абсолютно не стесняясь, говорят о том, что «Да, это – территории. Мы вернем наши территории», но не «Мы вернем наших людей». Что и происходит: прилёты, обстрелы, попытки диверсий.

В этой ситуации даже самые сомневающиеся и колеблющиеся должны сделать выводы о том, что для Украины они – расходный материал, сопутствующие потери. Все реже звучат заявления о том, как Зеленский любил говорить о том, что «Да, там – наши люди, мы их любим. Лучи добра!». Сейчас все это практически не звучит, говорится только о территориях.

В 1991 г. Корчинский говорил про Крым: «Крым будет украинским или безлюдным». Сейчас эта мантра применяется по отношению ко всем – к Донбассу, Херсону, Запорожью и остальным территориям, которые будут нами освобождены.

Украина прекрасно понимает, что она, во-первых, не умеет за людей бороться и никогда этого не делала. Ей достались территории, населенные людьми, и не могу вспомнить период, когда Украина действительно позаботилась о людях», – констатировала журналистка.