Режим Зеленского «крышует» бандитские группировки в законе – Лукаш

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

«Патриотические» бандитские группировки на Украине чувствуют себя безнаказанно поскольку власть защищает их.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошло сращивание бандитов и власти. В СМИ каждый день вы видите, что те, кто нападают на людей, официально объявляют об этом, бьют, стреляют, не прячут лиц, спокойно собираются крупными группами, творят что хотят и, как правило, не отвечают по закону.

Такое можно делать только когда ты уверен, что тебя защитят. Гарантию защиты может дать только власть. Я расцениваю нападения на политических оппонентов, угрозы – как абсолютное сращивание бандитизма и власти. Если бы власть реагировала на подобные случаи и превентивно отслеживала всех «патриотов по вызову», которые на самом деле являются бандитскими группировками, они бы голову не подняли. Но власти они удобны и выгодны. Это «подкрышники» силовых структур.

Благодаря огромному общественному резонансу и силе духа харьковских судей вот эти отморозки, которые били людей на Харьковской трассе, ушли на два месяца под залог. Спокойно гуляет Стерненко, убийцы Олеся бузины не просто спокойно гуляют, они входят в наблюдательные советы, НАБУ, в какие-то общественные организации, получают средства из Киевской госадминистрации. Эти бандитские группировки – это группировки в законе. Они пригреты и охраняются властью», – сказала Елена Лукаш.