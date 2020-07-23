Режим Зеленского обзаведётся дополненной и отмытой от крови легальной версией «Миротворца»

23.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Создание на Украине официальной базы граждан, которые якобы связаны с террористической деятельностью, особенно опасно для жителей Донбасса, въезжающих на подконтрольную Киеву территорию, так как отношение к гражданам ЛДНР как к террористам, подлежащим планомерному истреблению, при президенте Зеленском нисколько не изменилось.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На Украине создадут «черный список» граждан, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Порядок формирования такого списка был утвержден вчера на заседании Кабинета министров.

Сама идея не нова и уже реализована на скандально известном сайте «Миротворец», но теперь получит правовое закрепление и официальный статус. Это исключит возможность блокировки информационной системы на основании требований украинских и международных правозащитников», – заявил Муратов.

Безусловно, отмечает общественник, на бумаге всё может выглядеть обосновано и в рамках действующего законодательства, но, по сути, будет создан реестр врагов действующего на Украине режима и неугодных лиц. Так как в противном случае для решения задачи по борьбе с терроризмом вполне достаточно было бы баз данных СБУ и МВД Украины.

«Так, заявляется, что Госинфомониторинг, которому поручено создание перечня, будет формировать его не только на основании соответствующих судебных решений, но и с использованием информации, полученной от уполномоченных органов и международных организаций.

Другими словами, даже без решения суда человек может быть помещен в список, нахождение в котором, вне сомнений, весьма усложнит жизнь ему и тем, кто имеет с ним дело, а также родным и близким», – добавил Муратов.

Он предупредил, что особенно остро это может отразиться на тех жителях Донбасса, которые ездят на территорию, подконтрольную Украине, за пенсиями или в гости к родственникам.

«Ведь отношение к гражданам ДНР и ЛНР как к террористам, подлежащим планомерному истреблению, при Зеленском нисколько не изменилось. Изменился только уровень цинизма при реализации этих преступных установок», – подчеркнул общественник.

«Зе оказался совсем не тем умеренным прагматиком, который был представлен избирателям, а некомпетентной, неуравновешенной и самовлюбленной марионеткой местных олигархов и западных кукловодов. С другой стороны, можно ли было ожидать чего-то другого от президента-шута…» – заключил Алексей Муратов.