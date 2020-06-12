Режим Зеленского продолжит унижать и русских, и венгров

12.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не пойдет на требования о пересмотре закона об образовании, который ущемляет права нацменьшинств и предусматривает перепрофилирование учебных заведений для русских, венгров и т.д.

В эфире ток-шоу «Право на власть» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже якобы учел все поправки, выдвинутые Венецианской комиссией, и ни на какие новые изменения закона не пойдет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, озвученные к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили, и эта «красная линия», которую я сейчас хочу четко озвучить для всех, кто переживает за судьбу закона об образовании. Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании (кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии) для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией», – сказал Кулеба.

«Более того, я хочу четко акцентировать, что никогда Венгрия ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не отрицала один очень четкий факт, что украинцы венгерского происхождения должны владеть государственным украинским языком. И это фундаментально», – добавил министр.

Политолог Владимир Корнилов заявил «ПолитНавигатору», что Кулеба лукавит, говоря, будто бы Киев учел все замечания к закону об образовании.

«Тут ведь вопрос в трактовках слова «учли». Можно учесть и изменить закон, а можно просто принять к сведению, что Украина в итоге и сделала.

Венецианская комиссия указывала в первую очередь на то, что в законе об образовании ущемляются права русскоязычного населения страны. Эти претензии были полностью проигнорированы Киевом.

Уступку венграм украинские чиновники видят в том, что в итоге в законе допускается получение образования на языках стран Евросоюза. Но, например, Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине отказаться от ограничения языкового преподавания в частных школах, что также было проигнорировано полностью.

И не надо забывать, Венгрия ведь предъявляла претензии не только к закону об образованию, но и к закону о языковой политике. По нему также были выводы Венецианской комиссии, на которые Киев полностью наплевал», – напомнил Корнилов.

Впрочем, он отметил, что Венгрия в последнее время ослабила давление на Киев – ранее Будапешт жестко блокировал заседания комиссии Украина-НАТО, привязывая их проведение к соблюдению прав соотечественников в Закарпатье.

«Пока формально блокирует. Во всяком случае, глава венгерского МИДа Сийярто прямо об этом заявил на днях в присутствии Кулебы. Правда, блокада эта довольно мягкая. Например, осенью Будапешт снял в итоге свое вето на совместное заявление комиссии Украина-НАТО. Так что блокада такая себе – довольно символическая, не особо влияющая на общий процесс», – говорит Корнилов.