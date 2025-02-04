Режим Зеленского умудрился получить «желтую карточку» от Трампа  

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США потребовали о украинской власти безоговорочно выполнять все условия или быть замененными на более сговорчивых.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США заявили о том, что на Украине фактически должны пройти выборы в 2025 году. И неважно, будет война или не будет. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны», – говорит Келлог. Это самое важное. Это фактически желтая карточка нашей администрации и шантаж: «Если вы не будете принимать наши условия, то вы пойдете на выборы. И наши условия, наша модель переговоров, завершения войны примет следующий президент, следующее правительство и следующий парламент». Если вы не согласны, то идите и доказывайте на выборах вашу способность представлять украинское общество. И вы ее, скорее всего, не докажете». Особенно если они поддержат какого-нибудь Залужного или Буданова, вы ее не докажете. Тогда и не о чем говорить. Поэтому подписывайте то, что мы предлагаем. Быстро на все соглашайтесь. Иначе для вас дальше будет хуже», – сказал Бортник.