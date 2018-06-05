05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Режиму Порошенко осталось недолго. Система жрёт себя сама

Режиму Петра Порошенко осталось недолго. Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров в беседе с экс-депутатом Верховной Рады Еленой Бондаренко в эфире передачи «Работа над ошибками», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомните наши настроения года 4 назад. Нам так не казалось даже. Мы были ошеломлены, с каким напором, наглостью, цинизмом творились в стране дела, когда сотни и тысячи людей просто погибали из-за такой политики господина Порошенко», – заявила бывший нардеп.

«Система начала пожирать сама себя. Мы же понимаем, что господин Онищенко плоть от плоти, кровь от крови той системы, но когда змея попробовала укусить себя за хвост, хвост показал, что змея может отравиться. И хвост стал бить по голове», – вспомнил Джангиров скандал с так называемыми «пленками Онищенко», когда бывший соратник Порошенко опубликовал материалы, свидетельствующие о коррупции президента Украины.

«В частности, нужно понимать, что отдельные личности, которые выполняли политические заказы, конечно же, не захотят нести ответственность. Уверена, когда следствие до них доберется, они будут с ними сотрудничать. И в данном случае, найдутся люди, которые оказывали очевидный саботаж сейчас и которые окажут содействие следствию потом», – прогнозирует Бондаренко.