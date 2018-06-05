05.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 958 просмотров
Компромат, Коррупция, Политика, Украина

Режиму Порошенко осталось недолго. Система жрёт себя сама


Режиму Петра Порошенко осталось недолго. Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров в беседе с экс-депутатом Верховной Рады Еленой Бондаренко в эфире передачи «Работа над ошибками», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Вспомните наши настроения года 4 назад. Нам так не казалось даже. Мы были ошеломлены, с каким напором, наглостью, цинизмом творились в стране дела, когда сотни и тысячи людей просто погибали из-за такой политики господина Порошенко», – заявила бывший нардеп.

«Система начала пожирать сама себя. Мы же понимаем, что господин Онищенко плоть от плоти, кровь от крови той системы, но когда змея попробовала укусить себя за хвост, хвост показал, что змея может отравиться. И хвост стал бить по голове», – вспомнил Джангиров скандал с так называемыми «пленками Онищенко», когда бывший соратник Порошенко опубликовал материалы, свидетельствующие о коррупции президента Украины.

«В частности, нужно понимать, что отдельные личности, которые выполняли политические заказы, конечно же, не захотят нести ответственность. Уверена, когда следствие до них доберется, они будут с ними сотрудничать. И в данном случае, найдутся люди, которые оказывали очевидный саботаж сейчас и которые окажут содействие следствию потом», – прогнозирует Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть