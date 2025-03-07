Режиму Зеленского приходит закономерный конец – Арестович

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 21:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1637
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


От нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского отвернулись и США, и Европа. А значит, его режиму приходит конец.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского отвернулись и США, и Европа. А значит, его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда Зеленский выехал из США, украинские телеграм-каналы и половина наших соотечественников, которые не привыкли мыслить, они же привыкли эмоционировать, они его, пока он летел в Лондон, сделали лидером антитрамповской коалиции. А через пару часов ему в Лондоне говорят – иди договорись с Трампом, у тебя нет вариантов.

И потом сразу через день, видно, еще подумал, пометался, написал такое доброе заявление: Я жалею о том, что произошло в кабинете, сейчас мы будем, значит, мириться, интересы двух стран выше», – сказал Арестович.

«Те же самые британцы и французы ему сказали: «Дядя, единственное твое спасение с возможной амнистией – вот там».

Поэтому это конец режима, надо понять очень четко. Это конец режима. Он мечется в режиме Каддафи и ищет место для амнистии, место, где пересидеть», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить