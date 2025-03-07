Режиму Зеленского приходит закономерный конец – Арестович

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От нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского отвернулись и США, и Европа. А значит, его режиму приходит конец.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленский выехал из США, украинские телеграм-каналы и половина наших соотечественников, которые не привыкли мыслить, они же привыкли эмоционировать, они его, пока он летел в Лондон, сделали лидером антитрамповской коалиции. А через пару часов ему в Лондоне говорят – иди договорись с Трампом, у тебя нет вариантов. И потом сразу через день, видно, еще подумал, пометался, написал такое доброе заявление: Я жалею о том, что произошло в кабинете, сейчас мы будем, значит, мириться, интересы двух стран выше», – сказал Арестович.