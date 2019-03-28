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28.03.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Режиссер «Киборгов» призвал облучать Крым украинской пропагандой

Украина должна вернуть себе Крым, а для этого необходимо постоянно промывать мозги жителям полуострова с помощью украинского телерадиоэфира.

Об этом в эфире телеканала «Первый городской» заявил меджлисовский режиссер Ахтем Сейтаблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет другой альтернативы. Если кто-то об этом забудет, поверьте мне, я буду первым, кто будет об этом напоминать и делать все от меня зависящее, чтобы он вернулся.

В первую очередь, усиление санкций, чтобы это стало неподъемной ношей… Это и большая работа по наполнению информационного поля на так называемой границе с Крымом, чтобы была возможность смотреть любой украинский контент, который будет формировать мысль у тех, особенного проукраински настроенных, граждан, которые живут на территории временно оккупированного Крыма, чтобы каждый день они чувствовали, слушали, смотрели и находили подтверждение, что на материковой Украине о них никто не забывает», – сказал пропагандист.

При этом, по его мнению, украинский парламент должен формально признать Крым «автономией крымских татар».

«Очень страшно, когда твоих детей воспитывает враг. Одним из предохранителей от этого могло бы быть принятие Верховной радой изменений в Конституцию в части того, чтобы признать Крым национальной территориальной автономией крымских татар в составе Украины. Это была бы большая моральная поддержка для каждого крымского татарина и для каждого проукраински настроенного гражданина», – отметил Сейтаблаев.

Напомним, ранее Ахтем Сейтаблаев заявлял, что меджлисовцы были готовы устроить резню в Крыму во время Русской весны, если бы официальный Киев обеспечил сторонников украинского статуса полуострова оружием.

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