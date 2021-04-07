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07.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
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Режиссер Лунгин и киевский Гордон попали в неловкую ситуацию из-за Крыма

Новости Украины

Скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийскими выпадами киевский журналист Дмитрий Гордон не отважился задать известному российскому режиссеру Павлу Лунгину вопрос, который он задает всем своим гостям-россиянам: чей Крым.

Очевидно интервью состоялось на том условии, что темы актуальной политики затрагиваться не будут. Лунгин говорил в основном о своем творчестве, а о жизни России – что она трудная, но интересная.

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Один раз он проговорился.

«Вот я не снимаю в Крыму… Ой. Я хотел сказать в Сочи. В Сочи на яхте на южном берегу, куда меня тянет. Но жизнь меня тянет на север – в Архангельскую область или в Пермь строить лагерь и снимать там», – сказал Лунгин.

Пока он это говорил, Гордон кисло улыбался, а потом предложил построить лагерь в Сочи.

«Там уже без меня построили – образцово показательный», – отшутился Лунгин.


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