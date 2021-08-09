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09.08.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Режиссер Светозаров пожелал Татьяне Булановой успехов в ее политической деятельности

Кинорежиссер Дмитрий Светозаров поддержал кандидата в петербургский ЗакС от партии «Родина» Татьяну Буланову. Комментируя...

Кинорежиссер Дмитрий Светозаров поддержал кандидата в петербургский ЗакС от партии «Родина» Татьяну Буланову. Комментируя текущую ситуацию в Северной столице, он отметил, что действия чиновников против заслуженной артистки РФ – это настоящая дискриминация.

Недавно Буланова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой лично проконтролировать выборы в петербургское Заксобрание. Местные чиновники активно мешают избирательной кампании певицы и не допускают в город ее агитационные баннеры. Буланова призвала ЦИК обеспечить равные условия для всех кандидатов в городской парламент.

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Светозаров отреагировал на происходящее, назвав инцидент с Булановой возмутительным. Режиссер обратил внимание на то, что кандидат в петербургский ЗакС даже не знает, по какой именно причине ее агитационные плакаты не пустили на улицы Северной столицы. Также он пожелал Булановой успехов в ее политической деятельности.

«Таню я знаю. Она у меня даже снималась в новогодней серии «Ментов» («Улицы разбитых фонарей». — Прим.). Пожелаем ей успехов», – рассказал режиссер.



Сейчас во многих сферах есть свои проблемы, которые требуют особого внимания политиков.

«В каждой области искусства свои проблемы. В сфере кинематографа эти проблемы огромны. Она требует огромных финансов. В театре свои проблемы», – отметил Светозаров.

Также Буланову поддержала заслуженная артистка эстрады Клара Новикова. Она отметила важность «ленинградской надбавки» для петербургских пенсионеров.

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