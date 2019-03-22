Режиссера фильмов о Петлюре, Бандере и Шухевиче назначили директором киностудии Довженко

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Министерстве культуры прошёл конкурс на пост генерального директора Национальной киностудии имени Александра Довженко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что конкурсная комиссия заслушала программы кандидатов на пост – Олеся Янчука и Сергея Слипака.

В результате тайного голосования определился победитель – Олесь Янчук. Кандидатуру Янчука поддержали шестеро членов комиссии, один воздержался, двое проголосовали против обоих кандидатов.

Впервые Олесь Янчук стал директором киностудии Довженко после госпереворота в апреле 2014 года, его назначило министерство культуры. Конкурсный отбор тогда не проводился: изменения в Закон “О культуре” вступили в силу в январе 2016 года.

Янчук – глава Национального союза кинематографистов Украины и кинорежиссер. Подавляющее большинство его фильмов носит пропагандистский характер и посвящено переписыванию истории с точки зрения украинских националистов. Наиболее известрнвые его фильмы “Владыка Андрей” ( о главе униатской Церкви Андрее Шептицком), “Атентат. Осеннее убийство в Мюнзене” – о Степане Бандере, “Непокоренный”- о главе УПА Романе Шузевиче, “Железная сотня” – о вояках УПА и “Голод-33 – о тн “голодоморе”. В прошлом году на экраны вышел и провалился в прокате пропагандистский фильм Янчука “Тайный дневник Симона Петлюры”, в котором министр культуры Евгений Нищук сыграл роль главы Директории УНР Владимира Винниченко.