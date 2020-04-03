03.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Происшествия, Россия
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Режиссера из Москвы обвинили в том, что он заразил первую жертву коронавируса в Белоруссии




Московский режиссер Александр Дольников намерен подать в суд на облздрав Витебской области, руководство которого обвинило его в том, что он заразил коронавирусом актера местного театра Виктора Дашкевича, ставшего первой жертвой коронавируса в Белоруссии.

Об этом пишет TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замначальника витебского облздрава Людмила Ковалева 31 марта в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что Виктор Дашкевич, «контактировал с потенциальным источником — это гражданин из зарубежья — и инфицирование произошло во время репетиции».

Оппозиционные СМИ выяснили, что речь идет о Дольникове.
Режиссер возмущен. Он утверждает, что абсолютно здоров и непосредственно с Дашкевичем не контактировал.

«Виктор Дашкевич не играл в спектакле и, соответственно, не присутствовал на репетиции. В моем спектакле было четыре актера. Я регулярно связываюсь с ними в социальных сетях и по телефону, слава Богу, они все здоровы», – сказал Дольников.

Режиссер подтвердил, что 18 марта и он, и покойный Виктор Дашкевич были в театре на заседании худсовета по спектаклю «Осенний рок-н-ролл».

«Но я даже не разговаривал с господином Дашкевичем, он сидел не рядом со мной, а на расстоянии. Я даже не поздоровался с ним и не пожал руку, потому что не было никакой возможности», — сказал режиссер.

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