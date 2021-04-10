Режиссера-русофоба до смерти напугали трусы патриота

09.04.2021, Москва, Елена Острякова

Русофоб Виталий Манский, который проводит скандальный фестиваль АртДокФест распространяет в либеральных СМИ лживую информацию о том, что на него напали 6 активистов патриотической организации SERB и пытались задушить.

На самом деле, все было совсем не так, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активист SERBa Гоша Тарасевич подошел к Манскому, когда тот давал интервью и попросил объяснить, почему на фестивале представлены только фильмы, порочащие Россию, но нет другой точки зрения. Режиссер пообещал ответить Тарасевичу после интервью.

Однако, когда Манский освободился, он попытался убежать от Тарасевича. Но тот нагнал русофоба и надел ему на голову трусы своего товарища Игоря Брумеля. Это был акционистский ответ на пикет Манского в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального под зданием ФСБ.

В фойе поднялся дикий крик. Сотрудники фестиваля утверждали, что Тарасевич попытался задушить Манского. Сам режиссер заявил телеканалу «Дождь», что на него напали 6 человек.