Режиссерка Беркович отдувается за всех театральных русофобов Москвы

Хамовнический райсуд Москвы продлил до ноября арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол».

Следствие обосновало продление ареста тем, что необходимо еще установить и допросить всех участников спектакля, а также ознакомить обвиняемых с заключениями экспертов по делу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, как считает следствие, Беркович и Петрийчук, находясь на свободе, могут «склонить еще не допрошенных свидетелей к изменению показаний», «создать ложные доказательства своей невиновности» и «продолжить заниматься преступной деятельностью».

Евгения Беркович, выступая перед судом, давила на жалость. Она уверяла, что из-за ее заключения у одной из ее приемных дочерей развилась психосоматическая астма, а также говорила, что ее 90-летней бабушке осталось жить не дольше месяца. На судью все это не подействовало.

Беркович и Петрийчук задержали 5 мая. Следствие увидело оправдание терроризма в спектакле о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Боевики ИГИЛ и вербовщики показаны в спектакле как настоящие мужчины, которые могут убивать ради «высоких» целей.

Постановка получила в 2022 году две премии «Золотая маска», а также была отмечена на фестивале новой драматургии «Любимовка», финансируемом олигархом Михаилом Прохоровым. Сейчас дирекция фестиваля устраивает «антивоенные показы» по странам СНГ.

Но заявление в следственные органы написали еще в 2021 году активисты «Национально-освободительного движения» Вячеслав Туник и Светлана Щенникова. Они просили силовиков проверить постановку, поскольку она является «инструментом информационной войны против безопасности России».

Почему дело возбудили только в 2023 году? Наблюдатели как из либерального, так и из патриотического лагеря считают, что дело здесь в мерзких пасквилях Беркович против российской армии, которые она распространяла через соцсети. Ее рифма мобики-гробики возмутила многих. Ранее «режиссерка-поэтесса» уже отметилась издевательскими стихами про «Бессмертный полк», а также демонстративным отказом подписывать контракт с Театром Наций из-за того, что актер Евгений Миронов посетил Мариуполь.

Театральный критик Екатерина Кретова обращает внимание, что в этом году премию «Золотая маска» получил еще более русофобский спектакль «Р» театра «Сатирикон». Он поставлен по пьесе Михаила Дурненкова, в которой пересказывается «Ревизор» Гоголя. Постановщиком выступил еще один русофоб Юрий Бутусов.

«Честно говоря, я это дело не понимаю и не принимаю. Я думаю, что в этом есть двойные стандарты. Все должно как-то срастаться. Если у нас Беркович и Петрейчук должны сидеть с СИЗО, то тогда я не понимаю, как «Золотую маску» может получить спектакль «Р» «Сатирикона». У меня это не бьется. Я ответа на этот вопрос не знаю. Или так, или так. Или всех расстреливают в подвале, сажают в тюрьму, ссылают в концлагеря. И мотивируют: нельзя, враги. Либо все-таки как-то этого не делают. Для меня это когнитивный диссонанс. Для меня гораздо страшнее, что жюри «Золотой маски» вручает приз спектаклю Бутусова и Дурненкова, откровенного русофоба. И все молчат. Никто не возмущается и не кричит. Никого в тюрьму не сажают», – сказала Кретова в интервью «Абзацу».