Режиссеру пропагандистского фильма о Донбассе вручили госпремию имени Довженко

26.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинскому режиссеру Сергею Лознице вручили Государственную премию имени Александра Довженко за создание полнометражного фильма “Донбасс”, профинансированного еще при прошлой власти и представляющего миру украинскую версию событий на востоке Украины в 2014 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Минкульт сообщил на своей странице в Facebook.

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Награждение состоялось в Киеве. Премию режиссеру вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

“Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественным достижениям – во многом это и ваша заслуга”, – сказал Бородянский.

Сообщается, что “лента показывает, как наемники РФ забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в соцсети”.

По словам режиссера, это первый фильм в его творческой деятельности, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.

“За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин – это стало возможным благодаря тому, что за последние пять лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе – Госкино Украины, Филиппа Ильенко (экс-глава Госкино. – Ред.) и депутатов, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно”, – сказал Лозница.

Ранее фильм “Донбасс” украинского режиссера Сергея Лозницы получил главную награду 15-го международного кинофестиваля в испанской Севилье.

В то же время в самой Украине фильм подвергался критике за карикатурность образов антиправительственных ополченцев на Донбассе и чрезмерный пропагандистский уклон.