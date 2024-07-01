Режиссёр Бортко: Украинская «незалежность» – это сепаратизм

Отделение Украины от единого государства в 1991 году является актом сепаратизма, искусственного отторжения исторических русских земель.

Об этом в рамках Петербургского международного юридического форума заявил бывший киевлянин режиссер Владимир Ботко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимость от кого? От тысячелетней истории, от русской культуры, которая такая же, как украинская, когда они вместе? От языка, на котором говорит подавляющее количество населения и говорили прадедушки и прабабушки? От дружественных связей, от веры, которую князь Владимир принес на нашу землю? Кому это надо? Долго думать не приходится – это надо тем, кто с регулярностью, с периодичностью примерно в сто лет приходил на нашу землю. Карл XII, Наполеон и Адольф Алоизович туда же. Но и нынешние наши партнеры на Западе хотят сделать именно это, набивши оскомину в цитатах от Бжезинского, советника по безопасности 39-го президента Джимми Картера, что с Украиной Россия – держава, а без, стало быть, нет. Вот и делают «без». Еще одна цитата этого замечательного автора, замечу, государственного чиновника: «Россию необходимо разделить на части, тогда она будет состоять из рыхлой конфедерации европейской России, Сибирской республики и Дальневосточной республики, которым было бы в отдельности гораздо легче устанавливать тесные экономические отношения с Европой, с новыми центральноазиатскими государствами и с Востоком». Разделить. Ну что же, «партнеры» сделали все, чтобы оторвать Украину от России. Идеи «самостийности», разделения на части нашей страны и размежевания, искусственного разделения одного народа принесены из Западной Украины, которая много веков была отделена от России и была по сути Австро-Венгрией, а затем Польшей», – заявил Бортко.

Он подчеркнул, что разделение России было искусственным, и это должно быть исправлено:

«Для меня смысл этой войны – это важно. Не только защита Донбасса, хотя, конечно, многолетний обстрел города, гибель граждан, женщин, детей нужно прекращать, и любые средства для этого хороши. Для меня смысл войны – это возвращение на мою территорию, на территорию русского языка, территорию исторического начала Руси. Переяславская Рада, почему она была в Переяславе? Да в Киеве не было ни одного человека, просто он был снесен, князья бежали на север, потом эту опустевшую землю захватила сначала Литва, а затем Польша. Но стал ли народ, живущий на этой земле, поляками? Не-а. Это была покоренная, завоеванная земля, и 350 лет тому назад сам народ, живущий на земле, присоединился к Русскому царству, к братьям. И 350 лет это была Россия. Кстати сказать, на несколько десятков лет больше, чем существуют Соединенные Штаты Америки. Мне и моим соотечественникам хотелось бы, чтобы следующие 350 лет она оставалась таковой. Это исконная русская земля, я чувствую сердцем, кожей. И, поверьте, большинство нашего народа думают так же. А это 150 миллионов человек. Но то, что случилось, – это сепаратизм. С сепаратизмом надо бороться, тем более, когда для разделения народа нет оснований».

Бортко также добавил, что останавливаться ли на освобожденном или продолжать возвращение земель – это дело российской власти, но отдавать уже освобожденное ни в коем случае нельзя:

«Я – законопослушный гражданин своей страны и приму любое решение моего правительства – остановится ли армия на линии разграничения фронтов на Украине или будет воевать до границ 1939 года, дальше не надо. Но одного решения ни я, ни весь наш народ, не примем никогда – возвратиться назад, отдать Крым и Донбасс. Я уверен, что эту мысль разделяет со мной народ страны и даже Министерство иностранных дел Российской Федерации».