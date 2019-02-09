09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Создатель воспевающего боевиков АТО фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев в ходе «Всеукраинского общественного форума» выразил поддержку Петру Порошенко и пообещал показать свой пропагандистский «шедевр» в Крыму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я здесь, потому что мне не всё равно. У меня появилась уверенность в том, что, несмотря на войну и прочие беды, с которыми живет наша страна, у нас всё будет хорошо. Здесь много моих друзей и единомышленников. Именно в этот день, два года назад, мы начали съемку фильма «Киборги». Я вижу в этом некий символизм. Благодаря министерству обороны появилась возможность снять этот фильм. Именно помощь в виде денег и военной техники помогла нам в создании этого кино», – заявил Сейтаблаев.

«Я как крымский татарин хочу всем нам пожелать, что в следующем году премьера будет в Бахчисарае, потому что Крым это Украина. Слава Украине!» – добавил меджлисовский режиссер.