Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
14.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Война, Дзен, Донбасс, Русская Весна
Просмотров:

Режиссёр Михаил Вассербаум высказался о важности картины «Солнцепек»

Режиссёр «Солнцепёка» Михаил Вассербаум рассказал о значимости фильма, основанного на реальных событиях в Луганске...

Режиссёр «Солнцепёка» Михаил Вассербаум рассказал о значимости фильма, основанного на реальных событиях в Луганске в 2014 году.

Для Вассербаума это был первый подобный проект. Раньше ему не доводилось работать со столь тяжёлым сюжетом. При этом уже по трейлеру зритель может понять, что в «Солнцепёке» много напряжённых сцен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле всё было ещё жёстче», – отметил режиссёр.

Также Вассербаум рассказал о трудностях производственного процесса. Из-за сжатых сроков пришлось начать монтаж фильма ещё до завершения съёмок. Кроме того, режиссёр впервые снимал сцены с танками.

В завершение он объяснил, почему стоит посмотреть картину.



«Несмотря на то, что фильм сам по себе тяжёлый, смотреть его нужно всем. Во-первых, чтобы такого больше не происходило, ведь кино о гражданской войне, когда на поверхность всплывает бандитизм. А ещё оно о людях, которые иногда ошибаются в своих оценках происходящего», – сказал Вассербаум.

Главный герой «Солнцепёка» – бывший афганец Влад Новожилов. Он и его семья пытаются выехать за границу, чтобы избежать последствий майских протестов 2014 года в ЛНР. Однако граница оказывается перекрыта. Поэтому главе семьи предстоит сделать сложный выбор, от которого зависит судьба жены и сына.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть