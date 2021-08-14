Режиссёр Михаил Вассербаум высказался о важности картины «Солнцепек»

14.08.2021, Москва, Андрей Романов

Режиссёр «Солнцепёка» Михаил Вассербаум рассказал о значимости фильма, основанного на реальных событиях в Луганске в 2014 году.

Для Вассербаума это был первый подобный проект. Раньше ему не доводилось работать со столь тяжёлым сюжетом. При этом уже по трейлеру зритель может понять, что в «Солнцепёке» много напряжённых сцен.

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«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле всё было ещё жёстче», – отметил режиссёр.

Также Вассербаум рассказал о трудностях производственного процесса. Из-за сжатых сроков пришлось начать монтаж фильма ещё до завершения съёмок. Кроме того, режиссёр впервые снимал сцены с танками.

В завершение он объяснил, почему стоит посмотреть картину.

«Несмотря на то, что фильм сам по себе тяжёлый, смотреть его нужно всем. Во-первых, чтобы такого больше не происходило, ведь кино о гражданской войне, когда на поверхность всплывает бандитизм. А ещё оно о людях, которые иногда ошибаются в своих оценках происходящего», – сказал Вассербаум.

Главный герой «Солнцепёка» – бывший афганец Влад Новожилов. Он и его семья пытаются выехать за границу, чтобы избежать последствий майских протестов 2014 года в ЛНР. Однако граница оказывается перекрыта. Поэтому главе семьи предстоит сделать сложный выбор, от которого зависит судьба жены и сына.