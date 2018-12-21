«Резиденции Порошенко хватит двух «Калибров»

21.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Если зарегистрированный в Верховной Раде законопроект об объявлении войны России будет принят, а Петр Порошенко затем примет соответствующие решения, Москва не будет инициировать переход войск через границу, а нанесёт удары высокоточным оружием с целью ликвидации преступной украинской верхушки.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина объявляет нам войну, что должна делать Россия в этой ситуации? Мы будем наблюдать, как будут дальше развиваться события. Одно дело – объявить войну: ну, закроем посольства, эвакуируем их в Москву. Ну, будут эти идиоты там в Верховной Раде устраивать мордобои, оскорблять друг друга, унижать своё национальное достоинство. Дураки в психиатрической палате могут делать всё, что угодно, но эта палата – украинская», – отметил он.

Однако, по мнению эксперта, если Порошенко отдаст реальный приказ о нападении на Россию или зачистке Донбасса, ответ РФ может быть незамедлительным.

«Другое дело – российские границы, жизнь российских граждан, российские города. Российская граница священна и неприкосновенна. Поэтому, даже если Украина объявит нам войну, мы будем с некоторой долей изумления наблюдать, что они там будут делать в своём Шапито. Но как только Порошенко отдаёт приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации, либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса… Вот здесь уже возникает другая ситуация», – сказал военный эксперт.

«Я не думаю, что мы будем воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием по украинским группировкам, которые нарушили границу Российской Федерации и перешли в наступление, по штабам, по резиденции Порошенко, как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну с Россией. Я думаю, пару «Калибров» в его резиденцию… Украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где оставшиеся украинские ракеты – всё это будет уничтожено Вооруженными силами России в течении нескольких часов. Вот и всё», – резюмировал Коротченко.