Резиденция экс-президента Киргизии обьята огнем, идут бои

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из Киргизии продолжают поступать противоречивые сведения относительно операции по аресту экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям — противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявили, что операция продолжается, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкека и Чуйской области готовятся к приему пострадавших.



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В штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании, заявили о том, что Атамбаев продолжает сопротивляться бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области.

“Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление”, — заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, где находится Атамбаев, откуда “продолжают звучать выстрелы”.

“Сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции”, — отметил собеседник, добавив, что собравшиеся жгут покрышки.