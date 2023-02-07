Резиденцию униатов во Львове «откалибруют» за переход на григорианский календарь – Соскин

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С наступлением морозов президент РФ Владимир Путин обязательно «откалибрует» Львов, и тогда всю спесь и высокомерие галичан как рукой снимет.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждите, как морозы начнутся, он должен ударить, у него всё готово. А защититься от баллистических ракет – это известная аксиома, все об этом говорят, и ПВО, и всякие там спикеры-шмикеры, отбиться нельзя. А это Киев и Львов. Львов обязательно он бахнет. Вот эта «пыхатость» (напыщенность – ред.) галичан, вот это их, так сказать, через губу, презрение, что они какие-то избранные, голубая кровь у них там течёт. Он по Львову, по центру обязательно вжарит. Вот я хочу посмотреть, что тогда будет. Боюсь, чтобы ещё не ударил по вот этому, где сидит этот «керивник» Святослав греко-католической так называемой церкви, они там готовят переход на григорианский календарь. Вот, я думаю, что он его вжарит точно, на его резиденцию. Путин такие вещи не прощает», – предсказал Соскин.