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14.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Церковь
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Резиденцию Януковича подарят Варфоломею – будет скакать там по пенькам

Бывшую резиденцию Януковича в Межгорье могут передать Константинопольскому Патриарху Варфоломею, который признал украинских раскольников вопреки позиции других Православных Церквей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Распоряжение Кабмина в отношении Константинопольского Патриархата касается не только культовых сооружений, но и другого имущества, в частности, Межгорья. Еще в прошлом году появлялась информация, что Межигорье может быть передано в собственность Патриарха Варфоломея как его резиденция.

Я не знаю, будет ли он бегать по пенькам и поддерживать страусов, но очевидно, что можно говорить как о почти свершившемся факте – о том, что Межгорье может быть передано Константинопольскому Патриарху», – сказал выступающий.

Напомним, что одним из объектов критики Виктора Януковича во времена его президентства стало обустройство роскошной резиденции Межгорье в заповедных лесах под Киевом.

Сам Янукович в интервью журналистам рассказывал, что в Межгорье для него была обустроена тропинка из пеньков в горку метров 50 в длину. «Я по этим пенькам каждое утро десять раз вверх, десять раз вниз бегаю», – рассказывал Янукович.

После государственного переворота резиденция была захвачена и разграблена майданщиками. СМИ также сообщали, что из-за бегства Януковича под угрозой голодной смерти оказались питомцы заповедника, обустроенного для экс-президента в Межгорье.

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