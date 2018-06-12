12.06.2018, Москва, Валентин Филиппов

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Резидент назначил Кадырова тренером сборной

Рамзан Кадыров принимает на себя руководство сборной России по футболу – такую версию ближайшего будущего озвучил авторитетнейший резидент Камеди-Клаб Семён Слепаков. По его бардовскому разумению только Рамзан Кадыров способен найти те волшебные слова, которые проникнут в души наших футболистов. Однако, даже это не приведёт к успеху нашу сборную, зато у каждого из них появится шанс оправдать себя перед Родиной, благодаря оставленному в раздевалке пистолету.

А тем временем, уверен Семён, где-то в Сибири обязательно родится новый Пеле, он будет дрыгать ножками и расти. Он и есть надежда российского футбола. Что будет, если этот чудо ребёнок займётся хоккеем и уедет играть в НХЛ, Слепаков не уточняет.

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