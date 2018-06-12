12.06.2018, Москва, Валентин Филиппов
  357 просмотров
Россия, Спорт

Резидент назначил Кадырова тренером сборной


Рамзан Кадыров принимает на себя руководство сборной России по футболу – такую версию ближайшего будущего озвучил авторитетнейший резидент Камеди-Клаб Семён Слепаков. По его бардовскому разумению только Рамзан Кадыров способен найти те волшебные слова, которые проникнут в души наших футболистов. Однако, даже это не приведёт к успеху нашу сборную, зато у каждого из них появится шанс оправдать себя перед Родиной, благодаря оставленному в раздевалке пистолету.

А тем временем, уверен Семён, где-то в Сибири обязательно родится новый Пеле, он будет дрыгать ножками и расти. Он и есть надежда российского футбола. Что будет, если этот чудо ребёнок займётся хоккеем и уедет играть в НХЛ, Слепаков не уточняет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть