Резкая реакция из Донецка: Эрдоган – не посредник, а соучастник украинских преступлений

30.11.2021  16:34 (Мск), Донецк,
Алексей Муратов.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

В Донбассе не видят никакой необходимости в появлении нового «посредника» для урегулирования конфликта в качестве турецкого президента Реджепа Эрдогана. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По его мнению, за инициативой о «посредничестве» наверняка стоит официальный Киев. Турция же преследует свои интересы – получить Крым, на возвращение которого чужими руками напрасно надеется Украина.

В Донбассе не видят никакой необходимости в появлении нового «посредника» для урегулирования конфликта в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



…Углублённое «партнёрство» Зеленского и Эрдогана – это очередная попытка властей постмайданной Украины дружить с кем угодно, лишь бы против России.

Зачем Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о том, что «Турция готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой в урегулировании ситуации на Украине»? Всё просто, – чтобы оттяпать себе Крым.

Кроме того, Эрдоган, который заигрывает с Россией, не упускает возможности подложить ей свинью. Ведь, выступая так называемым парламентёром между Киевом и Москвой, он отрабатывает агрессивную западную риторику, которая гласит, что «Россия – сторона конфликта».

Почему-то турецкий лидер забыл, как «партнёрский» Запад ещё несколько лет назад хотел убрать его с президентского кресла, а РФ, которой он пакостит, спасла его.

Кроме того, Турция продаёт «незалежной» ударные беспилотники «Байрактары», целью которых должны стать жители Донбасса. Таким образом, Эрдоган – не парламентёр, а соучастник Зеленского в его кровавом режиме.

Война в Донбассе – это гражданская война, которую в 2014 году развязала киевская хунта, а сегодня охотно продолжает Зе. Это сегодня донбассовцы получают российские паспорта, а в 2014-м они были гражданами Украины, по которым другие граждане Украины по указу постмайданных властей начали стрелять. Неудивительно, что украинские вассалы инициативу Эрдогана оценили положительно.

Украинская сторона выполнять условия Минска-2 не планирует, иначе Зеленский давно бы прекратил войну. Поэтому украино-турецкая вариация Минских соглашений – это, по сути, новый документ, который официальный Киев хочет состряпать на выгодных для себя условиях.

О мутных схемах и «серьёзных разговорах за закрытыми дверьми» с Эрдоганом, Зеленский, находясь под воздействием, скорее всего, запрещённых препаратов, проболтался на позорной для него пресс-конференции. То есть не исключено, что турецкий коллега Зе просто-напросто купил его, чтобы заполучить российский Крым. Ведь имперские амбиции Турции всё чаше стали давать о себе знать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть