«Резкая» риторика Зеленского ведёт Украину к полной изоляции с последующим выздоровлением – Волга

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Зеленский своей «резкой» риторикой в своих последних публичных выступлениях пытается отреагировать на общественные настроения, но это плохо воспринимается в Европе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сказал основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Мне кажется, что Зеленский своей риторикой пытается понравится общественному мнению, добиться роста рейтинга. Он работает на общественное мнение Украины, которое в последние годы воспитывалась в идеологии радикального национализма, который является изоляционизмом. И сегодня такая идеология, такая политика входит в клинч не только с Россией, но и вообще – со всеми странами. Поэтому его требования и претензии к другим государствам не вписываются в логику международных отношений. Зеленский сегодня демонстрирует, что этот клинч нарастает. Очевидно, обострение этой риторики будет происходить и дальше. Поэтому Кулеба уже делает заявления о том, что он будет разбираться с Германией и Францией, которые делают какие-то шаги в сторону России. Очевидно, Украина благодаря своей такой идеологии войдёт в клинч не только с Россией но и со всеми государствами, с которыми у неё ещё были какие-то отношения недавно, и которые ещё недавно ее поддерживали. Зеленский будет и дальше обострять отношения с Германией и Францией – что, в конечном итоге, приведет к полному изоляционизму. Я надеюсь, что это может стать началом выздоровления Украины. И это дает надежду на то, что, в конце концов, на европейском континенте начнется восстановление здоровой жизни. И этот процесс заставит Киев менять свою позицию по отношению к Москве, к Донбассу, русскому языку. То, что такая позиция будет, в конечном счете, осуждаться и западными странами, будет побуждать Киев в конечном счете к трезвости», – считает Василий Волга.