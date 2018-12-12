12.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Эмиграция
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Резкий отток населения из Украины может начаться по решению Путина

Если Владимир Путин реализует свое обещание, и Россия облегчит получение гражданства для приезжающих из Украины, это вызовет резкий приток населения в РФ из бывшей советской республики.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сказал: «Давайте либерализуем режим получения гражданства». Это очень плохо для нас (Украины, – ред.). Это хорошо для тех людей, которые приняли решение покинуть Родину, но для нас это очень плохо.

Потому что, так или иначе, люди, которые нашли там работу, присылают деньги сюда, содержат свои семьи, но они привязаны к своей Родине крепкими узами.

Теперь, если им будет просто получить гражданство, а они могут получить и второе, есть большая вероятность, что они не вернутся, и наоборот – будут приглашать свои семьи», – заявил Погребинский.

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