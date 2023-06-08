Резко обмелел Днепр у Запорожской АЭС. ВСУ будут прорываться две недели

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После подрыва дамбы Каховского водохранилища и сброса вод Днепра, началось обмеление реки, разделяющей украинские и российские позиции возле Запорожской АЭС. Теоретически это может облегчить задачу высадки украинского десанта на станцию. Снимки опубликовал общественник Владимир Рогов.

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Военкор Даниил Безсонов предостерегает, что, на фоне неудачных пока попыток прорвать линию обороны в Запорожье, ВСУ попробуют воспользоваться разливом Днепра в Херсонской области и переправиться на правый берег в расчете на смытые минные поля.

«Допускаю, что сегодня в тёмное время суток, противник может предпринять попытку форсировать Днепр в Херсонской области множеством мелких групп на катерах, баржах и т.п. Поэтому на этом направлении нашим бойцам стоит быть предельно внимательными», – предостерегает Безсонов.

Обычно скептично настроенный публицист Максим Калашников на этот раз публикует такое сообщение от своего товарища, находящегося на линии фронта:

«Дух противника сильно упал, в попытки прорыва брошено менее двух из 10 подготовленных им корпусов. Снарядов у нас подвезено много. Наконец-то появились огневые валы перед наступающими. Отмечено отличное действие 152-мм снарядов против «леопардов». Даже при попадании в башню осколочно-фугасного танк опрокидывает».

Хвалит действия военных еще один скептик – экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«Вдруг выяснилось, что наша авиация готова именно к такому развитию событий, как ночная массированная атака, умеет ночью стрелять управляемыми ракетами не хуже, чем днем и заранее изготовилась к атаке противника. Теперь у «партнеров» два варианта: перестать жечь свои резервы в лобовых атаках, отползти и перегруппироваться (по сути – свернуть наступление в самом его начале) или все-таки попытаться – пользуясь созданным значительным превосходством в числе людей и линейных подразделений – сначала продавить фронт, а потом попытаться его прорвать (как они делали в прошлом году под Давыдовым Бродом в Херсонской области). Предполагаю, что начатые атаки враг не остановит, планы на ходу менять не будет и нас ждет длительное кровавое сражение. В зависимости от успехов противника – оно может продолжаться от нескольких суток (4-5) до 2-3 недель. Если врагу удастся достичь хотя бы минимально-обнадеживающих успехов – он будет бить и бить в надежде на прорыв. Нет – атаки постепенно затухнут по мере нарастания потерь», – пишет Стрелков.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов предостерегает – военкоры и СМИ не должны заниматься самообманом и преждевременно сообщать о срыве украинского наступления. Ведь нынешние маневры могут быть лишь отвлекающими.

«Тупое» наступление ВСУ в Запорожье может (по некоторым данным) быть связано с тем, что направление главных ударов запланированы в иных местах, а взрыв Каховской ГЭС и штурмы в Запорожье – отвлекающий манёвр, как и провокации в Шебекино», – предупреждает политолог.

Публицист Егор Холмогоров указывает на то, что мало отбить атаки ВСУ.

«Вопрос в том, сумеем ли мы как-то так истощить их силы и сконцентрировать наши, чтобы результатом стало, допустим, взятие Запорожья или очищение окрестностей Донецка? ВСУ надо заставить потерять устойчивость».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Россия не пойдёт в атаку, а итогом кровопролитных боев июня может быть стабилизация линии фронта.

«Все идет к тому варианту, о котором я говорил. Линия фронта в основном будет стабильна. Ни у одной из сторон сейчас нет достаточно сил для того, чтобы перейти в наступление», – считает Царев.