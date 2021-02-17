Резкое обострение: ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер по обращению адвоката Ольги Михайловой потребовал немедленно освободить блогера-уголовника Алексея Навального в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ.

Решение ЕСПЧ опубликовала сама Михайлова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – обязательное к исполнению решение в соответствии с обязательствами России как члена Совета Европы. Неисполнение этого решения — о чем, собственно, и написано в постановлении ЕСПЧ — приведет не только к тому, что, холеные рожи Петра Толстого и Леонида Слуцкого никогда больше не появятся в столь любимом ими Страсбурге в силу исключения России из Совета Европы, но и к многочисленным и далеко идущим последствиям в виде разрыва и обнуления целого ряда международных соглашений России», – угрожает из Берлина соратник блогера Леонид Волков.

Еще один оппозиционер Иван Жданов даже сам не заметил, что написал, почему решение ЕСПЧ нелегитимно: используемая им норма неприменима к казусу Навального.

«Это правило применяется крайне редко, и все абсолютно страны это правило исполняют. Чаще всего это касается беженцев, которых страна пытается выслать, а на родине им грозит смертельная опасность. Или если человеку в камере СИЗО плохо, а медицинскую помощь ему не оказывают. Так вот по Алексею Навальному Европейский суд применил это правило и указал немедленно его освободить. И нет варианта, что Россия не исполнит это решение», – написал Жуков.

«У нас возник только один вопрос: что из вышеперечисленного относится к Навальному? Он беженец, его пытаются куда-то выслать (а надо бы), ему грозит смертельная опасность, ему плохо и медицинская помощь ему не оказывается? Нам показалось, судя по стендапам в суде, ему очень хорошо», – отреагировал журналист Роман Волков.

«Не имеет это решение никакой силы на территории России. Давно уже понятно, что никакие ЕСПЧ, никакая Гаага, никакой роли в мировой практике не играют. Можно не сомневаться, что и Россия сможет адекватно отреагировать на подобную «рекомендацию», – написал живущий в Германии политолог Александр Сосновский в своем телеграм-канале.

«Дело не в том, что решение ЕСПЧ не имеет силы, поскольку Россия не может нарушить собственную Конституцию. Это и ежу понятно. Дело в том, что по статусу и политическому резонансу решение ЕСПЧ не является чисто юридическим и не может остаться без адекватного ответа. Тут требуется сильный демарш, а не комментарий Департамента информации МИД», – считает политолог Алексей Чеснаков, прогнозируя неизбежное обострение отношений с Западом.