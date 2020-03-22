Резкое обострение на фронте: Украинцы бьют по ДНР, военные просят разрешения на ответ

06.11.2020, Донецк, Андрей Самойлов

Украина с утра продолжила обстрелы позиций защитников Донецка, которые начались накануне – причем, имеет место явное сходство использование беспилотников по той же схеме, как и в Карабахе.

По состоянию на 7:30 украинцы начали обстрел позиций в районе Авдеевской промзоны, а также Ясиноватского блокпоста из 82 мм минометов, РПГ, а также стрелкового оружия, сообщил в своем блоге экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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«В воздухе над позициями замечены укровские БПЛА», – уточнил он.

«В промежутке с 07.27 до 07.40, то есть за тринадцать минут, по трём расположенным рядом позициям, не считая «плотного стрелкового огня», выпущено: двадцать два выстрела из СПГ, семь восемьдесят вторых мин, два выстрела из гранатомета», – подтверждает основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его словам, еще во время обстрелов накануне вечером было зафиксировано использование украинцами дронов-разведчиков.

«На протяжении обстрела в воздухе наблюдали четыре беспилотника над зоной поражения – очевидно, осуществлявших корректировку огня по нашим позициям. Хотелось бы, чтобы наши РЭБ продемонстрировали свои возможности сейчас, пока в воздух не поднялись «ударники», – отметил Ходаковский.

«Ходаковский очень аккуратно просит демонстрировать возможности системы РЭБ, до того как погибнут люди. Это конечно очень приятно – знать, что они есть. Но хотелось бы чувствовать их эффективность до того, как тебя не станет», – поясняет военкор Игорь Димитриев.

Он уверен, что речь идет о попытке украинцев повторить опыт турецких «прокси» в Сирии и Карабахе.

«В воздухе беспилотники корректируют огонь, потом выявляют ПВО противника, подавляют его, а затем ударные БПЛА перерезают коммуникации и бьют в тылу технику и артиллерию», – напоминает Димитриев.

«У меня один вопрос: если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, – то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод – тот его найдёт», – призывает к ответу Ходаковский.

Военкор Александр Сладков уточняет, что ситуация обострилась не только на подступах к Донецку. «На Юге ДНР, по линии обороны Народной милиции республики не менее двадцати раз стреляли украинские танки… А еще партнеры Донбасса по переговорам (Украина) копают, как кроты. Тактика проста. В нескольких местах докопать до расстояния броска гранаты, и одновременно по разным направлениям прорвать оборону ДНР и пойти вперед», – рассказал Сладков.