Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.10.2021 15:32 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Россия, Экономика
Просмотров:

Резкое сокращение расходов на медицину и образование: Кудрин комментирует слухи

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг негативные слухи, распространяемые либералами, по поводу сокращения...

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг негативные слухи, распространяемые либералами, по поводу сокращения бюджетных затрат на здравоохранение, образование и социальную сферу.

Об этом он заявил сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я часто слышу по расходам, что у нас идет по федеральному бюджету (даже рассылают такие смс) сокращение целого ряда расходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Я предлагаю к этому относиться аккуратно, потому что мы в 2021 году имели пик расходов, связанных с антикризисными программами.

Я проиллюстрирую. По здравоохранению в следующем году идет снижение на 117 млрд руб, но если мы посмотрим к 2019 году, то у нас рост на полтриллиона. Притом всего было 700 млрд расходов, а стало на 42% больше.

Если мы возьмем всю систему здравоохранения, включая регионы, в следующем году рост – 1 трлн 382 млрд. Рост – больше триллиона. Давайте к цифрам относиться аккуратно.

То же самое – с образованием. Если взять к 2019 году, то оно растет на 400 млрд. Если взять на социальную политику, оно снижается на 370 млрд, а растет на триллион. А если взять всю бюджетную систему, то растет на 2 трлн 617 млрд.

Мы переходим к базовому исполнению бюджета, и расходы здесь, слава Богу, в соответствии с ростом экономики растут. Мы, скорее, возвращаемся к норме», – сказал Кудрин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть