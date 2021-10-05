Резкое сокращение расходов на медицину и образование: Кудрин комментирует слухи

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг негативные слухи, распространяемые либералами, по поводу сокращения бюджетных затрат на здравоохранение, образование и социальную сферу.

Об этом он заявил сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто слышу по расходам, что у нас идет по федеральному бюджету (даже рассылают такие смс) сокращение целого ряда расходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Я предлагаю к этому относиться аккуратно, потому что мы в 2021 году имели пик расходов, связанных с антикризисными программами.

Я проиллюстрирую. По здравоохранению в следующем году идет снижение на 117 млрд руб, но если мы посмотрим к 2019 году, то у нас рост на полтриллиона. Притом всего было 700 млрд расходов, а стало на 42% больше.

Если мы возьмем всю систему здравоохранения, включая регионы, в следующем году рост – 1 трлн 382 млрд. Рост – больше триллиона. Давайте к цифрам относиться аккуратно.

То же самое – с образованием. Если взять к 2019 году, то оно растет на 400 млрд. Если взять на социальную политику, оно снижается на 370 млрд, а растет на триллион. А если взять всю бюджетную систему, то растет на 2 трлн 617 млрд.

Мы переходим к базовому исполнению бюджета, и расходы здесь, слава Богу, в соответствии с ростом экономики растут. Мы, скорее, возвращаемся к норме», – сказал Кудрин.