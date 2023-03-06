Резников: «Минск» был обречён – Донбасс никогда не согласился бы жить по киевским правилам

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Даже в случае выполнения Минских соглашений Киев добился бы возобновления войны в Донбассе.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фонд «Вернись живым» сделал исследование всех конфликтов на планете Земля за последние 30 лет. И выделили позитивные и негативные выводы. А в Минских соглашениях очень ключевым и спорным был пункт, что раньше – восстановление контроля Украины над границей с Россией, или местные выборы? В самих Минских соглашениях было написано: Сначала местные выборы, а потом, с неизвестным сроком, начало восстановления контроля, и ещё какая-то ерунда с какими-то глупыми принципами, я уже не помню», – сказал министр обороны Украины.

Он подчеркнул, что Минские соглашения не имели смысла, так как жители Донбасса в любом случае не согласились бы с навязанным Киевом результатом «выборов».

«А они проанализировали все конфликты. И каждый раз, когда заканчиваются боевые действия, не важна даже причина этого конфликта. Все разы, когда проводили выборы без разоружения и установления контроля над границами, всегда находились недовольные результатами выборов, и с оружием в руках начинали снова конфликт. Противостояние, гибель людей, и так далее. А в тех случаях, когда происходила демилитаризация территории и полное разоружение людей, реинтеграция индивидуальная, переходный период, минимум, год-два, контроль правительства, и только после этого выборы – повторения вооружённого противостояния не происходило», – рассуждал Резников.