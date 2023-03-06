Резников: «Минск» был обречён – Донбасс никогда не согласился бы жить по киевским правилам

Вадим Москаленко .  
06.03.2023 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 506
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Даже в случае выполнения Минских соглашений Киев добился бы возобновления войны в Донбассе.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае выполнения Минских соглашений Киев добился бы возобновления войны в Донбассе. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Фонд «Вернись живым» сделал исследование всех конфликтов на планете Земля за последние 30 лет. И выделили позитивные и негативные выводы.

А в Минских соглашениях очень ключевым и спорным был пункт, что раньше – восстановление контроля Украины над границей с Россией, или местные выборы? В самих Минских соглашениях было написано: Сначала местные выборы, а потом, с неизвестным сроком, начало восстановления контроля, и ещё какая-то ерунда с какими-то глупыми принципами, я уже не помню», – сказал министр обороны Украины.

Он подчеркнул, что Минские соглашения не имели смысла, так как жители Донбасса в любом случае не согласились бы с навязанным Киевом результатом «выборов».

«А они проанализировали все конфликты. И каждый раз, когда заканчиваются боевые действия, не важна даже причина этого конфликта. Все разы, когда проводили выборы без разоружения и установления контроля над границами, всегда находились недовольные результатами выборов, и с оружием в руках начинали снова конфликт. Противостояние, гибель людей, и так далее.

А в тех случаях, когда происходила демилитаризация территории и полное разоружение людей, реинтеграция индивидуальная, переходный период, минимум, год-два, контроль правительства, и только после этого выборы – повторения вооружённого противостояния не происходило», – рассуждал Резников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть