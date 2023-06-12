Резников: Нам предлагают мир в пользу России

Россия не изменила цели, объявленные в самом начале специальной военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Он говорит, что видит «очередь желающих нас примирить», в которую «выстроились лидеры разных стран».

«И в основном это страны, которые не совсем демократические, скажем так, не до конца. И всем была сказана очень простая вещь: если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника — это сначала зафиксировать и идентифицировать интересы сторон. Наш интерес очень простой: жить в мирной стране, не оккупированной, нормально, по-добрососедски со всеми.

А интерес россиян был озвучен в так называемой «СВО» — это денацификация, демилитаризация, «деНАТОзация» и так далее. По сути, стереть украинскую нацию с лица земли, потому что нас якобы, по их мнению, не существует. Поэтому, говорю, вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них. Если изменился, тогда так называемая ZOPA (zone of possible agreement) становится понятной. Если нет — оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться, сначала пусть уходят», – сказал Резников.